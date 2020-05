Windows 10X arrive apparemment sur les ordinateurs portables standard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft travaille depuis un certain temps sur une nouvelle version de Windows 10 . Il a été conçu pour les appareils à double écran, mais semble désormais également être compatible avec les ordinateurs portables standard.

Connue sous le nom de Windows 10X , cette mise à jour est censée réinventer lexpérience Windows pour les systèmes à double affichage. Spécifiquement pour les goûts de Microsoft Surface Duo et Neo . La rumeur a ensuite couru à la fin de lannée dernière que Windows 10X pourrait être installé sur toutes sortes dappareils. Microsoft la maintenant confirmé dans un récent article de blog .

Panos Panay, chef de produit de Windows and Devices explique:

"Avec Windows 10X, nous avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, apprendre et jouer de nouvelles façons. Ces les écrans seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour commercialiser des appareils à double écran. "

Il nest pas clair à ce stade quels avantages les ordinateurs portables standard et autres appareils à écran unique obtiendront de Windows 10X. Bien que Microsoft affirme que Windows 10X sera axé sur la productivité et optimisé pour cela également.

Nous navons aucun mot officiel sur quand la nouvelle version de Windows apparaîtra ou comment la mise à jour se produira. Nous nous attendons à en savoir plus au cours de Microsoft Build 2020 .