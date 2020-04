Comment utiliser des arrière-plans personnalisés dans Microsoft Teams et les meilleurs à choisir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Comme Zoom , Microsoft Teams saméliore constamment avec de nouvelles mises à jour pour nous aider à travailler et à communiquer à distance. Lune de ces mises à jour est la possibilité dajouter des arrière-plans à vos appels pour masquer le désordre et le chaos de votre monde ou simplement un peu de jazz.

Si vous vous demandez comment ajouter des arrière-plans à vos appels, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons vous montrer comment sélectionner un nouvel arrière-plan dappel et quels arrière-plans utiliser pour obtenir les meilleurs résultats.

Si vous ne voulez pas nécessairement utiliser un faux fond, mais ne voulez pas non plus que les gens de votre appel voient vos enfants se promener ou votre toile de fond peu professionnelle, alors Teams a la réponse.

En utilisant un paramètre de base, vous pouvez simplement estomper larrière-plan de votre appel tout en restant concentré.

Le processus de brouillage de votre arrière-plan est assez simple. Lorsque vous êtes sur le point de démarrer un appel sur Teams, vous verrez un curseur violet en bas à côté de loption vidéo. Utilisez simplement ce curseur pour brouiller larrière-plan de votre webcam avant le début de lappel.

Si vous êtes déjà en ligne, vous pouvez simplement passer votre curseur au bas de la fenêtre dappel et vous verrez une icône de menu apparaître. Cliquez dessus et sélectionnez loption "flouter mon arrière-plan".

Si le flou darrière-plan ne le coupe pas tout à fait, vous pouvez aller plus loin à laide des arrière-plans par défaut disponibles dans Teams. Il existe un certain nombre darrière-plans au choix, que ce soit de simples scènes de bureau ou quelque chose dun peu plus luxueux.

Lutilisation dun arrière-plan Teams préinstallé est également assez simple. Lorsque vous vous connectez à un appel sur Teams, vous verrez une option avec un curseur à côté de licône de la caméra. En utilisant cela, vous pouvez activer les arrière-plans virtuels et vous pourrez ensuite sélectionner larrière-plan de votre choix.

Microsoft travaille sur la possibilité de télécharger et dutiliser vos propres images personnalisées pour les arrière-plans dans Teams. Cette fonctionnalité est en développement et arrivera en mai selon la feuille de route . Mais la bonne nouvelle est quil existe actuellement une solution de contournement assez simple que vous pouvez utiliser pour ajouter des arrière-plans personnalisés maintenant.

Pour ce faire, tout ce que vous devez faire est dajouter des images dans le bon dossier sur votre PC Windows ou Mac et vous pourrez ensuite y accéder de la même manière que vous le feriez pour les arrière-plans par défaut.

Practical 365 a écrit comment procéder.

Si vous êtes sur une machine Windows, utilisez lexplorateur pour rechercher ce dossier:

%APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Upload

Cela devrait vous amener dans le dossier où se trouvent les images par défaut. Sil ne montre pas quil peut être caché, cliquez à nouveau sur Explorer et cliquez sur Afficher, puis cochez la case qui dit "éléments cachés" - qui devrait vous permettre de voir le reste. Alternativement, ce message sur le forum pourrait vous aider .

Si vous êtes sur un Mac, le processus est similaire et les fichiers sont stockés dans un dossier situé ici:

~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds.

Une fois que vous avez trouvé le dossier approprié, létape suivante consiste à trouver de belles images à ajouter. Les images doivent être de bonne taille pour un résultat optimal - 1920 x 1080 semble un choix judicieux. Ils doivent également être au format JPG ou PNG.

Téléchargez vos images dans le dossier. Ensuite, lors de votre prochain appel, suivez le même processus que pour choisir une image par défaut. Cliquez sur le curseur à côté de licône de lappareil photo et les images par défaut devraient apparaître comme normales. Faites-les défiler et vous verrez celles que vous avez ajoutées. Sélectionnez celui que vous voulez et vous êtes absent.

Nous avons déjà dressé une liste des meilleurs arrière-plans à utiliser pour les appels Zoom , il est donc logique de recommander quelques bons à utiliser également pour les équipes.

Bien sûr, vos appels Microsoft Teams peuvent être un peu plus du côté professionnel, étant principalement des appels professionnels, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser des images classiques pour rendre les choses un peu plus intéressantes.

Si vous utilisez Microsoft Teams, il semble approprié dutiliser un fond décran Windows comme toile de fond et qui est plus reconnaissable que cette vue classique des jours brumeux de Windows XP. Le système dexploitation est peut-être mort depuis longtemps, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter du paysage.

Une autre vision de Microsoft dinspiration classique. Cette fois, un peu plus en bloc, mais néanmoins génial. Si vous aimez celui-ci, vous pouvez même aller encore mieux en obtenant quelques clichés de limpressionnant Minecraft avec RTX beta .

Une toile de fond peut-être plus professionnelle, mais qui a encore une petite dose dhumour sous la forme de cette image de The Office. À première vue, cela ressemble à un arrière-plan de bureau standard, mais cest beaucoup plus. Les fans de lémission sont tenus dapprouver.

Si votre toile de fond est une touche désordonnée, alors que diriez-vous dune vue qui implique que votre maison est beaucoup plus propre et se compose dun environnement bien ordonné. Ce joli salon implique nécessairement un esprit organisé et rassemblé - prêt à se mettre au travail.

Montrez votre côté légèrement plus ludique avec une toile de fond personnalisée de la maison familiale de dessin animé immédiatement reconnaissable. Ensuite, lorsque lappel est terminé, vous pouvez aller chercher un Duff froid dans le réfrigérateur.

Le mème classique est parfaitement adapté à la folie qui se déroule dans le monde en ce moment. Espérons que vos réunions se dérouleront mieux si vous pouvez les démarrer avec le sourire. Ce nest peut-être pas lexpérience la plus professionnelle des équipes, mais cest certainement une bonne expérience.

Un autre mème, un autre fond déquipes. Espérons que le petit ami distrait ne soit pas trop distrayant pour le reste des gens de votre appel. Un autre qui nest peut-être pas le milieu le plus professionnel, mais qui ne manquera pas de recevoir un gloussement ou deux.

Montrez votre geek intérieur avec une scène propre de lunivers Star Trek. Engagez votre appel et soyez à laffût de collègues Trekkies appréciant votre expérience personnalisée.

Si vous êtes plus un fan de Star Wars que de Star Trek, ne désespérez pas car dautres options soffrent à vous. Comme cette toile de fond qui présente une scène dune base rebelle.

Quelque chose dun peu plus mignon se présente sous la forme de cette scène Pixar classique de Toy Story. Reconnaissable instantanément et peu susceptible doffenser qui que ce soit. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Vous en avez assez dêtre sur la terre ferme? Que diriez-vous dune vue sous-marine? Cette image est tirée de Finding Nemo et est certainement une vue détendue de locéan qui, espérons-le, incitera les gens à rêver dagréables voyages à la plage.

Montrez votre dévouement à prendre les affaires au sérieux en utilisant cette toile de fond qui donne limpression que vous avez pris la peine daller au bureau, tout seul. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit une utilisation efficace de léclairage ou des ressources de bureau, mais cela semble sûr professionnel.

Imaginez que vous réalisez lultime distanciation sociale en tenant votre réunion Microsoft Teams depuis la surface de la lune. Noubliez pas que dans lespace, personne ne peut vous entendre crier, mais ils le peuvent certainement sur les équipes.

Un autre arrière-plan personnalisé des équipes qui dégagera un air professionnel tout en offrant une belle vue qui nest pas distrayante, trop encombrée ou tout simplement horrible.

Un parcours moins professionnel, mais qui plaira certainement aux fans de lun de nos spectacles danimation préférés. Nous aimerions voir Brian faire une apparition spéciale lors de lappel, plutôt que le chat ou le chien habituel qui apparaît actuellement dans les réunions déquipes à travers le monde.

Une vue plus crédible dun espace de bureau bien rangé qui pourrait facilement être votre maison. Ou du moins, cela suffira si vous voulez faire comme si vous étiez en train dappeler vos équipes.

Rien à voir ici. Juste un homme et sa banane. Parfait fourrage de toile de fond si vous nous demandez.