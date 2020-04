Microsoft Build 2020: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La plupart des entreprises technologiques organisent des conférences de développeurs, et Microsoft ne fait pas exception.

Chaque année, Microsoft passe quelques jours à essayer de faire participer les développeurs et les ingénieurs logiciels à une conférence de développeurs appelée Build. Lors de lévénement de plusieurs jours, la société annonce généralement des mises à jour pour ses services et plates-formes - quil sagisse de Windows 10, Office 365 ou de la plate-forme de cloud computing Azure. Mais 2020 nest pas une année typique.

La pandémie a forcé Microsoft à changer la conférence de cette année. Build 2020 sera uniquement en ligne et sera gratuit pour tous ceux qui sinscrivent. Le 30 avril, la société a ouvert les inscriptions en ligne . Il nest pas clair si ceux qui se sont déjà inscrits (et ont ensuite été remboursés) devront toujours sinscrire. Mais voici tout ce que vous devez savoir, y compris à quoi vous attendre.

Build est la conférence annuelle des développeurs de Microsoft. Elle dure généralement environ quatre jours et commence en mai. Le premier jour est diffusé en direct et présente les annonces les plus destinées aux consommateurs, tandis que les autres jours sont réservés aux développeurs et proposent des sessions de formation qui peuvent également être consultées en ligne. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, Build 2020 sera très différent.

La construction de cette année sera un événement gratuit et virtuel uniquement sur deux jours - et il sera entièrement consacré aux développeurs. De nombreux rapports spéculent que Build 2020 aura peu dannonces destinées aux consommateurs. ZDNet a même déclaré quil ny aurait pas de "discours douverture visionnaire" du PDG Satya Nadella le premier jour.

Le keynote serait, semble-t-il, beaucoup plus court, avec dautres dirigeants prévoyant de faire "plus dune keynote dIA et danticipation futuriste" le deuxième jour.

Build 2020 se déroule du (mardi) 19 mai au (mercredi) 20 mai 2020. En règle générale, les développeurs doivent payer un droit dentrée de 2 395 $ pour assister à la construction. Mais, maintenant, ils pourront voir tout le contenu disponible gratuitement. Les ateliers de 48 heures auront même lieu sur Twitch cette année.

Certaines sessions de développement seront en direct; dautres, préenregistrés. Microsoft publiera probablement une liste de sessions complète plus près de la conférence.

Oui. Nous publierons le flux en direct ici dès quil sera disponible. Vous pourrez probablement également regarder à partir d ici .

Lors du discours de lan dernier, Microsoft a dévoilé un nouveau jeu Minecraft AR, des améliorations de Cortana, le navigateur Edge basé sur Chromium, de nouveaux contrôles de confidentialité et la fonctionnalité Collections dans Edge, les applications Microsoft Ideas pour Office, le cadre fluide pour la création et la collaboration, et Windows Application Terminal. Cette année, les sujets incluront toujours la gamme complète, selon ZDNet .

Attendez-vous à entendre une mise à jour sur les nouveaux plans Microsoft 265, ainsi que des discussions sur lIoT, le edge computing, les bots et lIA. Mais, daprès ce que nous pouvons dire, il ny aura pas dannonces sur le matériel ni rien de trop intéressant pour les consommateurs. Lémission sera consacrée aux développeurs cette fois-ci.

Restez à lécoute du hub Microsoft de Pocket-lint pour la suite de Build 2020.