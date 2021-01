Quest-ce que Microsoft Teams? Lapplication de chat, de partage et de collaboration qui fait partie de Microsoft 365

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Teams est essentiellement un point central pour les équipes, les classes ou les groupes pour discuter, partager et collaborer avec des fichiers. En plus du chat textuel, vous pouvez également passer des appels vidéo et partager lécran. Vous pouvez faire tout cela dans différents canaux qui peuvent être dédiés à des projets, équipes ou classes spécifiques.

Microsoft a récemment annoncé que Teams compte désormais plus de 44 millions dutilisateurs. Au cours dune seule semaine à la mi-mars, les utilisateurs de Teams ont également enregistré plus de 900 millions de minutes de réunion, principalement en raison de laugmentation du travail à domicile pour les employés et les étudiants.

Il existe plusieurs autres options disponibles, dont Facebook Workplace (qui, comme son nom lindique, est plus orientée vers le travail) et Slack , qui est utilisé par un grand nombre. Voici ce que vous devez savoir.

Microsoft Teams est un nouvel espace de travail basé sur le chat dans Microsoft 365 - anciennement appelé Office 365. Il est intégré à toutes les applications Microsoft, y compris Skype et les applications Microsoft Office traditionnelles, notamment Outlook.

Des centaines de milliers dentreprises, dorganisations, décoles, de collèges et duniversités lutilisent déjà.

Teams est destiné aux personnes qui utilisent Office 365 régulièrement.Si votre entreprise ou organisation est un utilisateur de Google G Suite (Google Apps), alors ce ne sera vraiment pas aussi attrayant et vous feriez probablement mieux de choisir Slack , qui est une alternative indépendante.

Teams concerne les discussions persistantes et threadées que vous pouvez ensuite rechercher plus tard.Vous pouvez ainsi tout suivre sans avoir à utiliser le courrier électronique, ce que tout le monde reconnaît nest pas un outil idéal pour la collaboration.

Microsoft Teams est conçu pour permettre aux gens de travailler ensemble plus efficacement tout en utilisant lintégration des autres applications Microsoft 365. Cela signifie que vous pouvez organiser facilement une réunion avec des calendriers, créer et partager du contenu, appeler facilement les membres de léquipe et plus encore.

Teams nest pas conçu pour les appels vidéo personnels - cest à cela que sert Skype.

Bien que les conversations déquipe soient, par défaut, visibles par toute léquipe, il est facile davoir des discussions privées par SMS. Il fonctionne également avec Skype pour proposer des conférences vocales et vidéo. Il prend en charge des éléments amusants tels que les emojis, les autocollants, les GIF et les mèmes personnalisés. Jusquici, donc Slack.

Mais ce qui différencie Microsoft Teams de Slack, cest que Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI et Delve sont tous intégrés. La barre de menus permet daccéder aux alertes dactivité, à vos discussions, équipes, réunions, fichiers et paramètres.

Microsoft Teams a également lavantage dêtre sécurisé car toutes les données de Microsoft Teams sont cryptées.

Microsoft Teams est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS et est également disponible sur le Web, tout comme les autres applications Microsoft 365.

Vous pouvez télécharger facilement Microsoft Teams directement pour votre bureau ici . À partir de cette page, vous pouvez également obtenir lapplication mobile Teams en saisissant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour obtenir un lien de téléchargement pour les téléphones Apple et Android qui vous est envoyé pour un accès facile.

Microsoft Teams est inclus dans tous les plans Microsoft 365, tandis quil existe également une version freemium de Teams qui inclut la prise en charge de 300 personnes maximum. Si vous êtes sur le niveau gratuit, vous obtiendrez des messages de chat et des recherches illimités. Vous obtenez également 10000 messages interrogeables, 10 intégrations dapplications, 5 Go de stockage de fichiers et des chats vidéo 1: 1.

Naturellement, il existe également une intégration avec dautres applications Office et des appels vidéo via Skype. Si vous comparez la version gratuite de Microsoft Teams à léquivalent gratuit de Slack, Teams semble en fait plus attrayant - tant que vous avez 300 personnes ou moins dans votre organisation.

Une fois Microsoft Teams téléchargé, vous devez créer une équipe. Cela nécessite un nom, une description et, bien sûr, certains membres de léquipe. Considérez les équipes comme des groupes au sein de votre organisation. Par exemple, les ventes, la comptabilité, les ressources humaines, les services à la clientèle, le développement, etc., peuvent tous avoir des équipes distinctes.

Les équipes peuvent être définies comme privées et sur invitation uniquement ou définies comme publiques et ouvertes à tous les membres de lentreprise. Vous pouvez également créer des équipes ou des utilisateurs ayant accès à plusieurs équipes. La direction, par exemple, peut souhaiter naviguer entre différentes équipes pour des discussions importantes.

Au sein de chaque équipe, vous pouvez ensuite créer des canaux. Ce sont des domaines de discussion pour des conversations importantes, des projets spécifiques ou des discussions générales.

Les canaux peuvent être utilisés pour tenir des conversations sur des sujets spécifiques pertinents pour léquipe. Ceci est généralement utilisé pour des projets ou des tâches spécifiques, mais peut avoir la portée dont vous avez besoin pour votre entreprise.

À partir des canaux, vous pouvez partager les fichiers sur lesquels léquipe travaille et y collaborer directement et facilement à partir de là.

Les canaux peuvent simplement être des endroits pour discuter de projets ou discuter avec dautres membres de léquipe ou ils peuvent être des zones productives pour vous aider dans votre travail. La fonctionnalité des canaux peut également être améliorée avec des bots et des applications .

Les propriétaires déquipe (administrateurs) peuvent également choisir les paramètres et les autorisations des équipes et le fonctionnement des canaux.

Dans les canaux, vous pouvez faire des choses comme utiliser @username pour notifier une personne au sein de léquipe ou envoyer des notifications à léchelle de léquipe. Les chaînes peuvent également permettre lutilisation de GIF, dautocollants, de mèmes et plus encore.

Les canaux peuvent inclure une intégration avec toutes sortes de choses, y compris YouTube, Twitter, Mailchimp, Google Analytics, les outils RH, les services météorologiques, etc.

Nous sommes tous humains, il est donc facile de se tromper lors de lenvoi dun message sur Teams. La bonne nouvelle est quil est également facile de modifier ou de supprimer les messages envoyés.

Trouvez le message que vous souhaitez modifier et cliquez sur les icônes de menu à partir de là, vous verrez une option pour modifier et changer le message ou simplement le supprimer.

Lun des avantages de Teams est la possibilité de partager facilement des fichiers au sein des canaux et ces fichiers peuvent ensuite être consultés rapidement à partir de là également. Les fichiers partagés ne sont pas seulement accessibles à partir de là, ils peuvent également être modifiés, partagés et plus encore.

En plus des conversations de canal, il est également possible de discuter avec des personnes particulières de lorganisation en dehors de la configuration du canal. Considérez cela comme un système de messagerie directe.

À partir de "Chat" dans la barre latérale, vous pouvez choisir de discuter avec des individus ou même de créer un groupe de personnes avec qui discuter et tout cela peut être fait en dehors des canaux de léquipe.

En utilisant ce système de chat, vous pouvez également appeler des individus ou des groupes et parler en personne facilement.

Pour discuter avec des collègues, cliquez sur la liste de discussion, puis sur "nouveau chat" à partir de là, vous pouvez taper les noms dutilisateur pour démarrer une nouvelle discussion, puis cliquez sur licône dappel vidéo ou de téléphone pour démarrer un appel direct.

Si vous avez créé une discussion de groupe, il convient de noter que vous pouvez avoir un appel vidéo avec jusquà 20 personnes de cette façon, mais plus et ces options seront désactivées.

En plus des discussions privées, il est possible de démarrer un appel vidéo de chaîne et dattirer tout le monde dans cet appel pour discuter de la question importante de la journée.

Pour appeler tout le monde dans la chaîne, vous trouverez un bouton dappel vidéo en bas près de la boîte de message.

Cliquez sur ce bouton pour démarrer un appel vidéo avec léquipe.

Il est à noter que vous pouvez également lancer un appel avec des membres de léquipe via chaque message. Si vous cliquez pour répondre à un message, vous avez également la possibilité de démarrer un appel vidéo avec cette personne uniquement.

Lorsque vous cliquez sur licône de la caméra, vous aurez également la possibilité de démarrer la réunion à ce moment-là ou de planifier un appel à une autre heure. Les réunions planifiées peuvent ensuite être placées dans les calendriers Outlook des personnes afin que tout le monde sache quand lappel a lieu.

Il est également possible de rejoindre une réunion qui se déroule déjà de différentes manières. Habituellement, vous verrez une réunion se dérouler via le calendrier ou dans le canal et vous verrez une icône sur laquelle vous pouvez cliquer pour rejoindre.

Sur le côté gauche de Microsoft Teams, vous trouverez un bouton «réunions». Cliquez dessus et vous verrez toutes les réunions à venir de la journée ainsi que la possibilité de planifier une réunion en bas.

Pour planifier une réunion dans Teams, cliquez dessus, puis remplissez le titre, le lieu, lheure et les détails du canal de la réunion afin de la configurer pour lavenir. Vous pouvez également vérifier la disponibilité des utilisateurs en fonction de leur calendrier afin dêtre sûr que tout le monde est libre de recevoir lappel quand vous le souhaitez.

Si vous travaillez à domicile ou dans un autre endroit qui nest pas professionnel, vous pouvez choisir de brouiller votre arrière-plan pour le garder sans distraction.

Brouiller votre arrière-plan est assez simple. Avant le début de lappel, vous verrez un curseur violet en bas à côté de loption vidéo. Cliquez sur ce curseur pour brouiller et cacher votre honte.

Si lappel a déjà commencé, passez la souris près du bas de la fenêtre dappel et vous verrez une icône de menu apparaître. Cliquez là et choisissez loption "flouter mon arrière-plan".

Microsoft a apporté des modifications à Teams qui permettent aux utilisateurs de choisir parmi un certain nombre darrière-plans pour masquer lencombrement de votre environnement réel. Celles-ci vous permettent de remplacer le flou par larrière-plan par un environnement standard «frais et lumineux» qui présente une image beaucoup plus professionnelle.

Lorsque vous vous connectez à un appel, vous verrez une option avec un curseur à côté de licône de lappareil photo qui vous permet simplement dactiver ces arrière-plans virtuels, puis de choisir parmi une sélection darrière-plans disponibles.

Microsoft dit quil ajoutera également la possibilité dutiliser vos propres arrière-plans personnalisés dans un proche avenir.

Pendant que vous êtes sur un appel vidéo sur Teams, il est également possible denregistrer lappel pour référence future ou de le partager avec dautres membres de léquipe après lévénement.

Pour enregistrer un appel Teams, cliquez sur licône de menu en bas de lappel et cliquez sur «démarrer lenregistrement». Il est à noter que tout le monde dans léquipe sera informé que léquipe est enregistrée, vous ne pouvez donc pas le faire en cachette.

Lorsque vous avez terminé lenregistrement, suivez les mêmes étapes pour arrêter lenregistrement en choisissant cette option dans le menu.

Une fois lappel terminé, il faudra un certain temps pour que lappel soit traité et il sera enregistré dans Microsoft Stream. À partir de là, vous pouvez rejouer lenregistrement dappel ou le partager si nécessaire.

Vous recevrez un e-mail pour vous informer quil est prêt à être consulté. Il convient de noter que les invités, les utilisateurs anonymes et les personnes dautres organisations ne peuvent pas enregistrer les appels, contrairement à lorganisateur et aux autres membres de léquipe.

Teams donne également aux utilisateurs la possibilité de partager facilement leur écran lors dun appel. Au bas de lécran, à côté du bouton de coupure du micro, vous verrez un bouton permettant le partage décran. Cliquez sur ce bouton, puis choisissez lécran que vous souhaitez afficher aux autres utilisateurs lors de lappel.

Vous avez également la possibilité dautoriser dautres utilisateurs en cours dappel à contrôler votre écran pendant lappel. Choisissez leur nom en haut de lécran et cliquez sur "donner le contrôle" pour ce faire.

Vous avez peut-être vu lhistoire de la patronne qui sest transformée en pomme de terre lors dun appel déquipe:

ma patronne sest transformée en pomme de terre lors de la réunion de nos équipes Microsoft et ne sait pas comment désactiver le réglage, alors elle était juste coincée comme ça toute la réunion pic.twitter.com/uHLgJUOsXk - Rachele avec un e mais prononcé Rachel (@PettyClegg) 30 mars 2020

Elle ne savait pas comment léteindre à nouveau, au grand amusement dInternet.

Si vous souhaitez également égayer vos appels Microsoft Teams avec des filtres, il y a de bonnes nouvelles car cest assez facile à faire. La première étape consiste à télécharger loutil Snapchat appelé Snap Camera .

Cela vous permet dutiliser des objectifs Snapchat sur votre PC ou Mac.

Une fois téléchargé, ouvrez lapplication Snap Camera et cliquez sur le rouage des paramètres. Dans là, sélectionnez votre webcam pour le faire fonctionner, puis choisissez un filtre approprié.

Ce filtre est ensuite appliqué à votre caméra. Vous pouvez choisir parmi de nombreux autres objectifs et obtenir toutes sortes de looks étranges et merveilleux pour votre appel Teams.

Pour le faire fonctionner dans Teams, cliquez pour ouvrir Teams, puis dans lappel ou la réunion, cliquez sur licône de menu et choisissez Snap Camera comme appareil.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec la réinstallation de Microsoft Teams à chaque démarrage de leur PC. Frustrant!

Il existe un moyen darrêter cela, et cest en le désinstallant. Pour désinstaller Microsoft Teams, vous devez désinstaller deux programmes de votre ordinateur Windows.

Suivez ces étapes.

Cliquez sur le bouton Démarrer Cliquez sur le rouage des paramètres Cliquez sur Applications Sous le type dapplications et de fonctionnalités pour rechercher des équipes Là, vous verrez à la fois «Microsoft Teams» et «Teams Machine-Wide Installer» Cliquez sur chacun (en commençant par Microsoft Teams) et cliquez sur désinstaller

Écrit par Dan Grabham et Adrian Willings.