Microsoft 365: devez-vous vous abonner à la suite Office de Microsoft?

Le service dabonnement Microsoft 365 vous permet dutiliser toutes les applications autonomes Office, dautres services Microsoft et des services à valeur ajoutée tels que le stockage SkyDrive et les minutes Skype.

Anciennement appelé Office 365, plus de 38 millions de personnes et dorganisations sont actuellement abonnées au service.

Mais devez- vous vous abonner à Microsoft 365 ou acheter Microsoft Office Famille et Étudiant 2019 en tant quachat unique pour un seul PC ou Mac? Nous allons tout expliquer.

Les abonnements grand public sont désormais disponibles en deux versions - Personal et Family. Le package comprendra désormais également une nouvelle application de sécurité familiale qui fonctionnera également avec les appareils mobiles. Microsoft Teams est également inclus ainsi quOutlook - les deux applications étaient auparavant réservées aux packages dentreprise.

Les applications «Pour la maison» ont diverses améliorations. Par exemple, il existe un complément pour Excel appelé Money in Excel, qui est essentiellement pour que vous puissiez gérer les données bancaires et les cartes de crédit - il se connecte à ces services afin que vous puissiez facilement importer et gérer des données.

Toutes les applications fonctionneront avec OneDrive et les abonnés auront 1 To de stockage pour jouer avec. Le forfait comprend également 60 minutes dappels Skype vers les mobiles et les fixes chaque mois.

Il y a Microsoft Editor, qui vous aide à écrire dans Word et sur Outlook.com - il a été encore amélioré avec lIA et inclut maintenant un filtre de plagiat. Si vous utilisez Grammarly, vous saurez à quel point il peut être utile de vérifier régulièrement votre écriture.

Microsoft 365 pour les entreprises se décline en trois variantes, Basic, Business et Standard.

Le plan Microsoft 365 Home coûte 9,99 $ / 7,99 £ par mois (ou 99 $ / 80 £ par an). Le plan permet jusquà cinq appareils / utilisateurs, ce qui signifie que vous obtiendrez une copie des applications de bureau Office pour cinq PC et Mac, lexpérience Office pour un maximum de cinq tablettes et cinq téléphones, etc. Consultez la liste complète des fonctionnalités ci-dessous.

Applications de bureau Office complètes et mises à jour pour jusquà 5 PC et Mac *

Expérience Office complète pour jusquà 5 tablettes et 5 téléphones - iOS et Android

Stockage en ligne OneDrive jusquà 1 To chacun pour 5 utilisateurs

Skype (appels vers les téléphones mobiles) - 60 minutes par mois pour un maximum de 5 utilisateurs chacun

Le plan Microsoft 365 Personal coûte 6,99 $ / 5,99 £ par mois (ou 69 $ / 60 £ par an). Le plan nautorise quun seul utilisateur, ce qui signifie que vous obtiendrez une copie des applications de bureau Office pour un seul PC ou Mac, lexpérience Office pour une tablette et un téléphone, etc. Consultez la liste complète des fonctionnalités ci-dessous.

Applications de bureau Office complètes et mises à jour pour 1 PC ou Mac

Expérience Office complète pour 1 tablette et 1 téléphone - iOS et Android

Stockage en ligne OneDrive jusquà 1 To pour 1 seul utilisateur (vous pouvez également enregistrer des éléments hors ligne bien sûr)

Skype (appels vers les téléphones mobiles) - 60 minutes par mois pour un seul utilisateur

Si vous ne voulez pas tous les bonus supplémentaires et les services supplémentaires fournis avec le programme Office 365, tels que le stockage en ligne, vous pouvez effectuer un achat unique dOffice Famille et Étudiant 2019 .

Cela signifie que vous pouvez utiliser Word, Excel et PowerPoint uniquement et que les applications ne seront pas mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités (bien quil existe des mises à jour de sécurité). Il ny a donc pas dOutlook, Access, OneNote ou Publisher.

