La Collab Cam de Streamlabs facilite la collaboration entre les streamers.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Streamlabs innove constamment pour améliorer l'expérience des streamers et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, Collab Cam permet aux streamers de travailler ensemble plus facilement.

Pour ceux qui ne le savent pas, Streamlabs est un outil qui permet aux utilisateurs de capturer des séquences de jeu et de les diffuser à un public sur Twitch, YouTube et ailleurs.

Mais il est bien plus puissant que cela, car Streamlabs donne aux utilisateurs l'accès à toutes sortes de choses, y compris des bots pour aider à modérer les commentaires, des boîtes d'alerte pour souligner des événements spéciaux sur le flux, des superpositions de flux et bien plus encore.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Streamlabs s'est rendu compte que les gens passent de plus en plus de temps à collaborer avec d'autres streamers ou à créer des streams multi-personnes pour des podcasts et autres. Ce type de collaboration est généralement difficile à mettre en place, car il faut utiliser Zoom, Discord ou une autre source, puis essayer de l'intégrer au logiciel de streaming. Avec Collab Cam, ces difficultés appartiennent désormais au passé.

LaCollab Cam de Streamlabs a été dévoilée en version bêta lors de la TwitchCon Amerstam en juillet, mais elle est désormais plus largement disponible.

Son fonctionnement le rend non seulement plus simple que les autres méthodes que vous utilisez peut-être, mais aussi plus puissant.

Pour commencer avec Collab Cam, il vous suffit de créer une nouvelle source et de sélectionner l'option Collab Cam. Vous aurez alors accès à un lien dédié que vous pourrez partager avec votre ami. Cette personne peut alors visiter le lien dans un navigateur pour partager sa caméra avec vous.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Collab Cam permet ensuite d'accueillir facilement l'autre personne en tant qu'invité, ce qui est parfait pour les podcasts et autres. Selon l'équipe de Streamlabs, les streamers ont également la possibilité de choisir le lien dans leur Streamlabs et de faire du co-streaming sur leur propre machine.

Collab Cam promet d'être de meilleure qualité que les autres sources que vous pourriez utiliser et offre la possibilité d'inclure jusqu'à quatre personnes à la fois. Vous ne pouvez héberger qu'une seule personne gratuitement, mais si vous en hébergez plusieurs, vous devrez payer.

Collab Cam a également d'autres usages, puisque vous pouvez la configurer avec votre propre téléphone et l'utiliser comme option multi-caméra pour montrer la main de votre souris ou autre chose en streaming.

Écrit par Adrian Willings.