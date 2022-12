Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Instagram a annoncé un certain nombre de fonctionnalités de partage améliorées et certaines d'entre elles seront instantanément familières aux utilisateurs d'autres applications très connues.

Alors qu'Instagram a annoncé une poignée de fonctionnalités, elles concernent toutes le partage de contenu de nouvelles façons, à commencer par les Notes. Cette fonctionnalité est très similaire au statut de WhatsApp et permet aux gens d'ajouter un court message à leur profil qui peut être utilisé pour dire comment ils se sentent et plus encore.

Quand nous disons court, nous le pensons vraiment - Instagram limite les notes à seulement 60 caractères. Les notes apparaissent ensuite en haut de la boîte de réception de vos amis et seulement pendant 24 heures. Après cela, elles disparaissent.

Une autre mise au point est en fait une paire de fonctionnalités qui arrivent dans les Stories. Pour la première fois, il est possible d'inviter des personnes à participer à l'opération "Ajoutez les vôtres" dans les Stories, tandis que les Candid Stories sont un autre ajout qui vous semblera familier. C'est comme BeReal, et les gens reçoivent des notifications pour partager "un candide" avec leurs amis. Tout comme BeReal, les candids ne sont visibles que par les personnes qui les partagent elles-mêmes, également.

Dites-leur ce que vous pensez vraiment



Partagez vos pensées avec Notes - et voyez ce que vos amis font pic.twitter.com/6mbSz0UGPx- Instagram (@instagram) 13 décembre 2022

Au-delà de tout cela, les profils de groupe permettront bientôt de créer et de rejoindre des groupes de personnes sous un seul profil. Les collections collaboratives seront également un nouveau moyen pour les gens de se connecter avec des amis autour d'un intérêt partagé, nous dit-on. Les utilisateurs pourront ensuite enregistrer des messages dans une collection collaborative dans un groupe ou un DM individuel.

Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram en ce moment et si la plupart sont disponibles dès maintenant, certaines sont encore en phase de test. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce qu'Instagram prépare dans le message d'annonce lié ci-dessous.

