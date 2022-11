Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le but de s'attaquer à TikTok, Instagram permet à ses utilisateurs d'ajouter de la musique à leurs Stories Instagram. Il propose même une bibliothèque entière de musique sous licence. La plupart des utilisateurs y ont actuellement accès (bien que certains comptes professionnels et types de posts n'y aient pas accès, selon la page d'assistance d'Instagram). Voici comment trouver la bibliothèque musicale d'Instagram, plus comment ajouter de la musique à votre Story Instagram.

Comment ajouter de la musique à votre Story Instagram

Vous pouvez trouver la bibliothèque musicale d'Instagram en glissant vers le haut depuis la story que vous venez de capturer, puis en sélectionnant l'autocollant de musique dans les Stories.

Première étape : Capturez une photo ou une vidéo pour votre Story

Pour capturer une photo ou une vidéo pour votre story, ouvrez la dernière version de l'application Instagram pour Android et iPhone, puis suivez ces étapes :

Appuyez sur + en haut ou glissez vers la droite n'importe où dans le flux. Faites défiler jusqu'à Story en bas de l'écran. Touchez o en bas de l'écran pour prendre une photo, ou touchez et maintenez pour enregistrer une vidéo.

Pour choisir une photo ou une vidéo dans la galerie ou le rouleau de l'appareil photo de votre téléphone, faites glisser vers le haut n'importe où sur l'écran. Vous verrez peut-être des suggestions de galerie pour vous aider à choisir ce que vous voulez partager.

Deuxième étape : Passez à l'autocollant musical

Après avoir capturé une photo ou une vidéo pour votre histoire, vous pouvez ensuite utiliser des outils créatifs - comme la musique - pour la modifier avant de la partager. Pour ajouter de la musique à votre histoire, vous devez d'abord trouver l'autocollant musical.

Lorsque vous prévisualisez votre histoire avant de la partager, appuyez sur l'icône autocollant en haut. Recherchez de la musique. Sélectionnez l'autocollant musical qui s'affiche (l'icône comporte un symbole de forme d'onde).

Si vous ne voyez pas l'autocollant musical dans les Stories, assurez-vous que votre application est mise à jour à la dernière version en visitant l'App Store ou le Google Play Store. L'autocollant musical est disponible pour la plupart des utilisateurs.

Troisième étape : Trouvez la musique que vous voulez utiliser

Si vous avez accès à l'autocollant musical d'Instagram, vous pouvez ensuite trouver des chansons à utiliser dans la bibliothèque de musique sous licence d'Instagram.

Depuis l'autocollant musical, recherchez une chanson. Appuyez sur celle que vous voulez. Vous pouvez modifier la partie de la chanson que vous souhaitez diffuser dans votre story. Balayez vers la gauche pour voir tous les effets et sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé.

Quatrième étape : Partagez votre histoire

Lorsque vous avez ajouté de la musique à votre photo ou vidéo et que vous êtes prêt à la partager dans vos Stories Instagram, il vous suffit d'appuyer sur Votre Story en bas à gauche de l'écran d'aperçu. Voilà, c'est fait !

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez le guide séparé complet de Pocket-lint sur les Stories Instagram : Que sont les Stories Instagram et comment fonctionnent-elles ?

