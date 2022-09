Il sera bientôt plus facile de passer d'un profil Facebook à un profil Instagram.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta teste de nouveaux outils pour vous faciliter la vie si vous gérez plusieurs comptes Facebook et Instagram pour différents usages.

L'entreprise a annoncé qu'elle ajoutait son centre de comptes aux deux apps. Ainsi, les utilisateurs pourront plus facilement basculer entre les comptes personnels, professionnels et de marque. Idéal si vous essayez de gérer plusieurs choses pour votre propre usage ou à des fins professionnelles.

À l'avenir, vous pourrez voir quand vous avez reçu des notifications pour chaque application, car elles seront affichées au même endroit. Mais surtout, vous pourrez passer d'une application à l'autre plus facilement.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nous introduisons de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la création, le passage et la réception de notifications pour plusieurs profils sur @facebook et @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf- Meta Newsroom (@MetaNewsroom) 26 septembre 2022

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Instagram offre la possibilité de passer d'un compte à l'autre depuis un certain temps déjà, mais il devrait bientôt être plus facile de faire de même sur Facebook. Il sera également possible de passer plus facilement de Facebook à Instagram.

Meta a déclaré que le nouvel outil est en cours de test sur le web et sur les iPhones d'Apple et les smartphones Android. Il ne s'agit toutefois que d'un test pour l'instant et il faudra attendre qu'il soit déployé.

La société s'efforce également de rendre le processus aussi transparent que possible. Tout en s'assurant que vos comptes sont sécurisés. Ainsi, si vous activez l'authentification à deux facteurs sur Facebook, Facebook et Instagram seront protégés. Vous serez également averti lorsque de nouveaux comptes seront créés en utilisant votre compte principal.

Écrit par Adrian Willings.