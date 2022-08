Comment supprimer définitivement votre compte Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous essayez de supprimer votre Instagram mais ne trouvez pas où l'option est enfouie ? Ne vous inquiétez pas. Pocket-lint vous explique comment faire dans ce guide. N'oubliez pas que lorsque vous supprimez votre compte, votre profil, vos photos, vos vidéos, vos commentaires, vos likes et vos followers seront définitivement supprimés. Vous pouvez choisir de désactiver votre compte à la place. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Il s'agit de savoir comment vous débarrasser de votre Instagram une fois pour toutes.

Une chose est sûre : vous devez vous connecter à votre compte Instagram afin de demander la suppression définitive de votre compte Instagram. Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez demander la suppression permanente depuis Instagram.com sur un navigateur mobile ou un navigateur de bureau. Vous pouvez également le faire à partir de l'application Instagram pour iPhone. Une fois votre compte supprimé, vous pouvez vous réinscrire avec le même nom d'utilisateur, tant qu'il n'a pas été pris par une nouvelle personne sur Instagram.

Allez sur Instagram.com dans votre navigateur et connectez-vous à votre compte Instagram. Allez sur la page Supprimer votre compte depuis un navigateur mobile ou un ordinateur. Sélectionnez une option dans le menu "Pourquoi voulez-vous supprimer [nom du compte] ?" et saisissez à nouveau votre mot de passe. L'option permettant de supprimer définitivement votre compte n'apparaîtra qu'après avoir sélectionné une raison et saisi votre mot de passe. Cliquez ou appuyez sur Supprimer [nom d'utilisateur].

Ouvrez l' appli Instagram sur votre iPhone et connectez-vous à votre compte Instagram. Touchez Profil ou votre photo de profil en bas à droite pour accéder à votre profil. Touchez Plus d'options en haut à droite, puis touchezRéglages. Appuyez sur Compte, puis sur Supprimer le compte en bas. Appuyez sur Supprimer le compte, puis sur Continuer la suppression du compte. Sélectionnez une option dans l'option "Pourquoi voulez-vous supprimer [nom du compte] ?" et saisissez à nouveau votre mot de passe. L'option permettant de supprimer définitivement votre compte n'apparaîtra qu'après avoir sélectionné une raison et saisi votre mot de passe. Appuyez sur Supprimer [nom d'utilisateur], puis appuyez sur OK pour confirmer.

Selon Instagram, voici ce qui se passe après avoir demandé la suppression permanente de votre compte Instagram.

Après 30 jours de votre demande de suppression de compte, votre compte et toutes vos informations seront définitivement supprimés.

Après 30 jours, vous ne serez pas en mesure de récupérer vos informations.

Pendant ces 30 jours, le contenu n'est pas accessible aux autres personnes utilisant Instagram.

Le processus de suppression peut prendre jusqu'à 90 jours après son début.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la page d'assistance d'Instagram.

Avant de supprimer votre compte, vous voudrez peut-être vous connecter et télécharger une copie de vos informations (comme vos photos et vos posts) depuis Instagram. Il suffit d'utiliser l'outil de téléchargement de données d'Instagram. Pocket-lint propose également un guide complet sur le fonctionnement de cet outil, qui constitue une méthode efficace pour sauvegarder toutes vos photos et posts avant de supprimer votre compte Instagram : Comment télécharger et consulter votre rapport de données Instagram.

Écrit par Maggie Tillman.