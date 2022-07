Instagram revient sur certaines de ses nouvelles fonctionnalités.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs d'Instagram ont été moins que satisfaits des récents changements apportés à la plateforme, avec des célébrités très en vue telles que Kim Kardashian partageant le message "Make Instagram Instagram Again."

Maintenant, il semble qu'Instagram écoute les protestations, et a commencé à revenir sur certaines des nouvelles fonctionnalités.

Tout d'abord, la version expérimentale de l'application qui s'ouvrait aux photos et vidéos en plein écran, à la manière de TikTok, sera progressivement supprimée.

"Je suis heureux que nous ayons pris un risque - si nous n'échouons pas de temps en temps, nous ne voyons pas assez grand ou assez audacieux", a déclaré Adam Mosseri, chef d'Instagram, à Platformer.

"Mais nous avons définitivement besoin de faire un grand pas en arrière et de nous regrouper. [Quand] nous avons beaucoup appris, alors nous revenons avec une sorte de nouvelle idée ou itération. Nous allons donc travailler dans ce sens."

Instagram va également réduire le nombre de posts recommandés dans l'application, du moins jusqu'à ce qu'il améliore ses algorithmes.

C'est la fonctionnalité que nous avons trouvée la plus frustrante, en raison de la quantité de posts recommandés, et nous sommes heureux de voir un changement arriver.

"Lorsque vous découvrez quelque chose dans votre domaine que vous ne suiviez pas auparavant, il devrait y avoir une barre élevée - cela devrait juste être génial", a déclaré Mosseri.

"Vous devriez être ravi de le voir. Et je ne pense pas que cela se produise suffisamment en ce moment."

Cependant, ce n'est pas parce que l'entreprise se retire, pour le moment, que ces fonctionnalités ne réapparaîtront pas à l'avenir.

Mosseri a déclaré qu'Instagram doit "s'améliorer en matière de classement et de recommandations, et ensuite - si et quand nous le ferons - nous pourrons recommencer à croître."

Écrit par Luke Baker.