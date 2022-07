Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Instagram a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée Dual, qui vous permet d'utiliser à la fois vos caméras avant et arrière.

L'idée est que vous pouvez enregistrer quelque chose d'intéressant, tout en enregistrant également votre réaction à cet événement, et les deux apparaîtront à l'écran en même temps.

Si vous avez déjà regardé un streamer sur Twitch, vous connaissez sans doute ce format : le gameplay est au centre de l'attention, mais une caméra frontale plus petite montre les réactions du streamer.

Maintenant que nous savons de quoi il s'agit, voici comment y accéder :

En plus de l'ajout de Dual, Instagram a introduit une série de changements dans le fonctionnement de Reels.

De manière cruciale, Reels devient le format par défaut pour tout le contenu vidéo sur la plateforme. Désormais, lorsque vous publiez une vidéo de moins de 15 minutes, elle devient automatiquement une bobine.

Mises à jour de Reels



Nous annonçons de nouvelles fonctionnalités qui rendent la collaboration, la création et le partage de Reels plus faciles et plus amusants. Ces mises à jour comprennent :





-

Fusion des vidéos de bobines

- Modèles de bobines

- Amélioration des remix

- Double caméra



Découvrez-les et dites-moi ce que vous en pensez pic.twitter.com/XZUiqmANSX-