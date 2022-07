Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les adolescents britanniques tournent le dos aux sources traditionnelles d'information, comme la télévision hertzienne et, plus précisément, la BBC. Ils se tournent plutôt vers Instagram, TikTok et YouTube pour s'informer régulièrement.

Un nouveau rapport de l'Ofcom révèle que ces trois services en ligne ont dépassé les chaînes de la BBC, une et deux, en tant que destinations les plus populaires de cette tranche d'âge pour la couverture de l'actualité.

Mais la télévision n'est pas la seule victime de la montée en puissance des applications vidéo sociales chez les adolescents, qui sont moins nombreux à utiliser Facebook pour s'informer.

En fait, les adultes britanniques se détournent également de Facebook lorsqu'il s'agit de leurs mises à jour régulières de l'actualité locale et verbale. Alors que 34 % d'entre eux citaient le réseau social comme leur principale source d'information en 2018, seuls 22 % affirment s'y fier aujourd'hui.

Ces dernières années, Facebook a été accusé de favoriser les "fake news" et les sources non fiables, ce qui pourrait y contribuer. Mais cela pourrait aussi être dû au fait que les diffuseurs d'informations se concentrent davantage sur les audiences sur TikTok et autres sites similaires.

Ofcom a constaté qu'un quart des utilisateurs de TikTok qui obtiennent leurs informations sur la plateforme le font à partir des comptes de la BBC, de Sky News et d'autres fournisseurs traditionnels.

Écrit par Rik Henderson.