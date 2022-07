Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les influenceurs d'Instagram peuvent désormais partager des posts, des bobines et des Stories exclusifs, l'application ajoutant un paywall dans le cadre de son programme d'abonnement des créateurs.

Cette mesure, annoncée par le responsable d'Instagram Adam Mosseri, signifie que certains contenus seront cachés à ceux qui ne paient pas pour les voir - ces messages étant signalés par un badge violet.

Une fonction de chat avec les abonnés est également introduite, ce qui signifie que les influenceurs peuvent participer à des DM de groupe avec un maximum de 30 abonnés. Ces discussions sont alimentées par Messenger, le frère d'Instagram, et les créateurs peuvent les lancer à partir d'une Story ou directement depuis leur boîte de réception, et elles se terminent automatiquement après 24 heures.

Les fans qui paient un abonnement - qui peut aller jusqu'à 100 dollars par mois - ont désormais accès à un onglet d'accueil sur le profil du créateur, ce qui signifie qu'ils ont un moyen facile d'accéder aux posts, aux bobines, aux vidéos Live archivées et à bien d'autres choses en un seul endroit.

Mosseri indique dans son post que l'introduction d'un paywall était la fonctionnalité la plus demandée par les créateurs dans le programme, avec des milliers d'utilisateurs qui ont désormais plus de pouvoir sur leur plateforme.

Et, à ce propos, Meta ayant récemment déclaré que les créateurs ne percevraient pas de commission sur les revenus générés par l'application avant 2024 (au lieu de fin 2022), il est possible que nous assistions maintenant à un afflux de créateurs testant ces nouveaux outils et se constituant une audience en coulisses.

Bien entendu, il convient de préciser qu'Instagram n'est pas le premier à introduire ce type d'accès exclusif à la plateforme d'un créateur, puisque des sites comme Twitch, OnlyFans et Discord proposent tous une partie de ce que nous voyons ici.

Reste à savoir si cela sera un succès, mais c'est certainement un pas dans la bonne direction pour ceux qui cherchent à monétiser leur profil en ligne.

Écrit par Conor Allison.