Instagram teste la transformation des publications vidéo en bobines

(Pocket-lint) - Instagram pourrait envisager une nouvelle façon de fusionner ses différents types de publications vidéo, en publiant automatiquement les vidéos que les utilisateurs publient sur leur fil d'actualité sous forme de bobines.

La fonctionnalité est actuellement testée sur certains utilisateurs, qui verront un message dans l'application les informant du changement s'ils sont concernés.

Instagram fait désormais de CHAQUE vidéo une bobine



Les paramètres de confidentialité de votre compte sont très importants dans ce cas, car ils déterminent si tout le monde peut voir vos bobines publiées automatiquement ou si seuls ceux qui vous suivent peuvent le faire.

Par défaut, il semble que toute personne qui peut voir la bobine pourra la remixer avec sa propre version, mais le message indique que cela peut être modifié dans les paramètres de votre compte, ce qui sera également bienvenu.

Étant donné que les bobines sont des vidéos verticales, alors que les vidéos normales n'ont pas à respecter cette restriction, il sera intéressant de voir avec quelle facilité Instagram peut réconcilier les messages entre les formats, mais cela ressemble certainement à un test majeur étant donné sa nature publique.

Le temps nous dira si la fonctionnalité se déploie plus largement et devient la norme, mais pour l'instant, il semble qu'Instagram double encore plus le contenu vidéo.

