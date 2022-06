Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Instagram teste de nouvelles façons pour les utilisateurs de vérifier leurs comptes, notamment une méthode qui vise à estimer l'âge avec un scan vidéo du visage.

À l'heure actuelle, l'un des cas où l'application demande aux utilisateurs de vérifier leur âge est lorsqu'ils modifient leur date de naissance, ce qui peut être fait via des photos de cartes d'identité. Cependant, l'application appartenant à Meta introduit maintenant deux nouvelles méthodes pour aider à rationaliser ce processus - la garantie sociale et l'estimation de l'IA par le biais de selfies vidéo.

La première méthode, la garantie sociale, consiste simplement à demander à trois followers de l'utilisateur de confirmer leur âge, ces followers devant naturellement être âgés de plus de 18 ans. Ceux qui ont été sollicités ont ensuite trois jours pour répondre à la demande.

La méthode de numérisation du visage, quant à elle, implique que les utilisateurs envoient un selfie vidéo à une société tierce, Yoti, qui utilise ensuite l'apprentissage automatique pour donner une estimation de l'âge de la personne.

Yoti utilise déjà une technologie similaire pour la vérification d'identité, approuvée par le gouvernement britannique et les régulateurs numériques en Allemagne, qui fonctionne en repérant les signaux faciaux. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer ici, l'entreprise indiquant également qu'elle ne conserve aucune des données que vous partagez avec elle.

On ne sait pas encore comment Instagram va exploiter cette technologie pour aider ses propres méthodes de vérification, mais nous pensons qu'elle fonctionne à peu près de la même manière que la démo web de Yoti.

Et ce sera probablement un ajout bienvenu à l'expérience de l'application. Après tout, alors que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour créer un compte Instagram, l'application n'avait pas vraiment de méthodes en place pour aider à contrôler cela - sans même demander aux nouveaux utilisateurs leur date de naissance - jusqu'en 2019. Même dans ce cas, ce n'est que l'année dernière que la saisie d'une date de naissance est devenue obligatoire pour tous les utilisateurs (bien que celle-ci ait également pu être prise automatiquement à partir d'un compte Facebook).

L'application s'améliore cependant à cet égard et utilise même désormais des outils qui visent à repérer les signaux dans les publications de célébration d'anniversaire, en vérifiant si les détails correspondent à l'âge déclaré de l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, ils sont signalés et une vérification de l'âge peut être requise.

Cette paire de méthodes nouvellement introduites fait donc partie d'un effort plus large de la part d'Instagram pour aider à améliorer la sûreté et la sécurité des utilisateurs sur l'application - et bien que ce soit certainement une tâche très compliquée, des choses comme celles-ci semblent être un pas dans la bonne direction.

Écrit par Conor Allison.