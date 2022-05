Instagram teste des changements dans le flux des Stories

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fonctionnalité Stories d'Instagram a été un succès pour la plateforme, avec de nombreux utilisateurs utilisant exclusivement le flux Stories et ignorant complètement les posts Instagram traditionnels.

Aujourd'hui, des rapports indiquent qu'Instagram pourrait modifier la façon dont les Stories sont affichées dans le flux.

Un utilisateur brésilien d'Instagram, Phil Ricelle, a remarqué que son flux de Stories ne montrait que les trois premières Stories partagées par les personnes qu'il suit.

Actuellement, les utilisateurs peuvent publier jusqu'à 100 Stories par jour, et les personnes qui les suivent doivent soit les parcourir toutes, soit glisser vers la Story suivante.

Avec la nouvelle mise à jour, Instagram n'affichera que trois Stories et le spectateur devra taper sur un bouton "Afficher tout" pour en voir plus. Sinon, Instagram passera automatiquement aux Stories de la personne suivante.

C'est un mouvement intéressant, et nous pouvons comprendre la logique, cela signifie que les téléspectateurs peuvent atteindre le contenu qui les intéresse plus rapidement et seulement ensuite opter pour une plongée plus profonde.

Mais pour les créateurs, cela pourrait être très frustrant et changera presque certainement la façon dont la fonctionnalité est utilisée. Ils verront une forte baisse d'audience après les trois premières histoires et seront donc incités à limiter leur contenu à trois histoires au total ou à déplacer les parties importantes dans les trois premières histoires.

Ceux qui ont l'habitude de se heurter à la limite quotidienne de 100 Stories se sentiront probablement pénalisés par ce changement. Il rend également moins accessible des contenus comme les questions-réponses, qui se déroulent fréquemment au sein de la fonctionnalité Stories d'Instagram.

À ce jour, il semble que seul un petit nombre de personnes ait reçu la mise à jour. Donc, nous supposons qu'Instagram teste comment cela fonctionne avant de s'engager dans un déploiement plus large. Nous serons intéressés de voir comment cela se développe.

Écrit par Luke Baker.