Instagram se met à la mode TikTok en testant le fil d'actualité en plein écran

(Pocket-lint) - Instagram teste actuellement une fonctionnalité de type TikTok, qui permet de diffuser des vidéos en plein écran sur la page d'accueil.

Le réseau de médias sociaux veut "mettre la vidéo plus en avant et au centre", affirme-t-il, et le changement de conception signifie que Reels deviendra une partie plus importante de l'application mobile.

Elle représente déjà 20 % du temps global que les utilisateurs d'Instagram passent sur le service, a révélé Meta lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière. Avec le nouveau format similaire à TikTok, ce pourcentage pourrait augmenter.

Le test comprend toujours des barres supérieures et inférieures, mais remplit le reste de l'écran avec une vidéo avec du texte superposé.

La capture d'écran en haut de cette page est une maquette envoyée à TechCrunch, mais donne une bonne impression de ce à quoi les utilisateurs peuvent s'attendre si et quand la fonctionnalité est publiée de manière générale.

Instagram a également testé d'autres nouvelles fonctionnalités récemment, la possibilité d'épingler les publications d'autres utilisateurs en haut d'une page de profil étant également en préparation.

Tous ses tests sont pour l'instant disponibles pour un nombre restreint d'Instagrammers et pourraient même ne jamais être adoptés pour l'application principale, mais les deux suggérées ici nous semblent raisonnables. Nous vous tiendrons informés de toute autre découverte.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.