Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d'épingler des posts spécifiques sur leurs profils.

Selon un porte-parole de Meta, ce nouvel ajout est actuellement en phase de test et devrait apparaître pour un nombre restreint d'utilisateurs de l'application.

Elle leur permettra d'épingler n'importe quel message au-dessus du reste de la grille sur leur profil Instagram, et pourra être sélectionnée dans le menu à trois points situé à côté de chaque message.

Apparemment, cette nouvelle fonctionnalité fonctionnerait de manière similaire à Story Highlights, qui permet aux utilisateurs d'épingler des histoires sur leur profil et de les faire apparaître dans des bulles en haut de leur grille.

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 27 Avril 2022

Et même si cette fonctionnalité vous permet d'inclure des messages dans la liste des faits marquants, le fait de permettre aux messages réguliers d'être mis en avant de manière autonome serait, selon nous, une amélioration intéressante pour les utilisateurs.

Après tout, si vous postez souvent des messages, ils peuvent facilement être noyés dans la grille. Et, avec ce changement, les utilisateurs pourraient styliser leurs profils plus facilement.

C'est un principe similaire à la fonctionnalité de tweet épinglé de Twitter, qui permet aux utilisateurs de sélectionner un de leurs tweets pour qu'il apparaisse en haut de leur flux. Toutefois, avec l'introduction proposée par Instagram, on ne sait pas encore combien d'emplacements seront disponibles pour les posts épinglés.

Si et quand nous voyons la fonctionnalité déployée à tous les utilisateurs reste à voir, bien sûr, et il est toujours possible qu'Instagram teste la fonctionnalité et décide de ne pas la mettre en œuvre.

En règle générale, les fonctionnalités en cours de développement, comme celle des posts épinglés, sont intégrées dans une version ultérieure de l'application. Nous garderons donc un œil sur les développements au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Écrit par Conor Allison.