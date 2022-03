Instagram pourrait préparer une fonction de réponse vocale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram pourrait intensifier l'intégration des notes vocales dans son application, en examinant une fonctionnalité potentielle qui pourrait être intégrée à son système Stories.

L'application de médias sociaux est devenue de plus en plus conviviale pour ceux qui aiment enregistrer des notes vocales plutôt que d'écrire des messages ces dernières années, et cela va apparemment s'intensifier avec la possibilité de répondre aux histoires des gens avec des notes vocales.

La fonctionnalité a été reniflée par Alessandro Paluzzi sur Twitter, et il n'y a aucune garantie qu'elle atteindra la version en direct d'Instagram pour les utilisateurs réels, mais vous pouvez voir qu'elle est en cours de test.

#Instagram travaille sur la possibilité de répondre aux Stories avec des messages vocaux pic.twitter.com/6fQNSxB04e – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 26 mars 2022

Avec simplement une capture d'écran de test comme celle-ci pour continuer, bien sûr, il nous reste pas mal d'inconnues sur le fonctionnement réel de la fonctionnalité, y compris la question de savoir si vous ne pourrez envoyer des messages aux personnes avec des notes vocales que si vous sont suivis par leur compte.

Cela pourrait autrement laisser le système ouvert à certaines utilisations potentiellement abusives, bien que cela soit également vrai pour les réponses textuelles que vous pouvez actuellement envoyer.

Instagram lui-même ne dit rien sur la fonctionnalité potentielle, bien sûr, nous devrons donc rester assis et attendre le mot officiel pour savoir si cela va réellement se déployer et quand cela pourrait se produire.

Écrit par Max Freeman-Mills.