(Pocket-lint) - Instagram a mis à jour le fonctionnement du flux principal, en introduisant Favoris et Suivi . Ce sont deux nouvelles façons de choisir ce que vous voyez dans votre flux. Confus? Pas de soucis. Voici tout ce que vous devez savoir sur les favoris et les suivis, y compris comment basculer entre eux sur Instagram et quelle est la différence entre les deux options.

Lorsque vous ouvrez l'application Instagram, vous êtes accueilli par un flux principal de photos et de vidéos partagées par les personnes que vous suivez. Le flux comprend également des messages et des publicités suggérés. De nombreux utilisateurs ont critiqué le flux, principalement le tri algorithmique d'Instagram. Pour tenter de répondre à leurs préoccupations, Instagram propose aux utilisateurs deux façons de trier leur flux. Ceux-ci sont appelés Favoris et Suivi.

Abonnés : affichez les derniers messages de tous les comptes que vous suivez, dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés.

affichez les derniers messages de tous les comptes que vous suivez, dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Favoris : vous pouvez ajouter jusqu'à 50 comptes, afin que leurs publications s'affichent plus haut dans votre flux principal. Vous pouvez également afficher ces publications dans un flux "Favoris" séparé, qui commence par les publications les plus récentes.

Pour basculer entre le flux Favoris et le flux Suivi sur Instagram, ouvrez la dernière version de l'application mobile Instagram et suivez ces étapes :

Appuyez sur Instagram dans le coin supérieur gauche de votre page d'accueil. Sélectionnez Favoris pour voir les publications des comptes que vous avez suivis Ou sélectionnez Suivre pour voir les derniers messages de tous les comptes que vous suivez.

Vous pouvez suivre ou ajouter jusqu'à 50 comptes à votre liste de favoris. (Ils ne seront pas avertis lorsqu'ils seront ajoutés ou supprimés.) Ensuite, vous pouvez accéder à votre flux Favoris pour voir les derniers messages de vos favoris.

Pour ajouter des comptes Instagram à votre liste de favoris, ouvrez la dernière version de l'application mobile Instagram et suivez ces étapes :

Appuyez sur l'icône à trois points au-dessus d'une publication dans votre flux Appuyez sur Ajouter aux favoris pour ajouter un compte à vos favoris.

Les favoris peuvent également être gérés en appuyant sur l'icône Étoile au-dessus d'une publication favorite dans votre flux, puis en appuyant sur Gérer les favoris.

Consultez la page d'assistance d'Instagram pour gérer les favoris. Instagram a également un article de blog où il annonce le flux Favoris et le flux Suivant.

Écrit par Maggie Tillman.