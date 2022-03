Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, aurait annoncé que les NFT arriveraient sur Instagram, bien que les détails soient encore vagues.

Il a annoncé la nouvelle lors d'une session à South By Southwest. "Nous travaillons à amener les NFT sur Instagram à court terme", a-t-il déclaré, selon The Financial Times , Engadget et The Daily Beast. "Je ne suis pas prêt à annoncer exactement ce que cela va être aujourd'hui. Mais au cours des prochains mois, la possibilité d'apporter certains de vos NFT".

"Espérons qu'avec le temps, nous pourrons créer des choses dans cet environnement", a-t-il ajouté.

Gardez à l'esprit que l'année dernière, Instagram a déclaré qu'il " explorait activement les NFT ". Puis, en janvier, des rapports ont affirmé que Facebook et Instagram développaient des intégrations NFT - y compris des fonctionnalités pour vous permettre d'utiliser un NFT comme profil et de créer des NFT sur la plate-forme. NFT signifie "jeton non fongible". Pocket-lint a un guide sur eux ici , mais en un mot, il peut contenir tout, des GIF animés aux chansons. Un NFT peut être unique en son genre ou une copie de plusieurs - c'est parce que la blockchain est utilisée pour garder une trace de qui est propriétaire du fichier.

Il n'est actuellement pas clair si Meta vous permettra, par exemple, de vendre une publication Instagram populaire en tant que NFT, ou de créer des NFT donnant accès à des histoires Instagram cachées. Imaginez aussi un marché, où vous pouvez acheter et vendre la propriété de ces éléments numériques, le tout sur Instagram. Nous pensons qu'il y aura également une sorte de couche métaverse ici .

Instagram ne sera pas le premier réseau social à proposer des NFT. Twitter permet déjà à certains utilisateurs de définir un NFT comme image de profil. Ils apparaissent sous forme d'hexagones.

Écrit par Maggie Tillman.