(Pocket-lint) - Instagram ajoute des sous-titres générés automatiquement pour les vidéos, rendant le flux plus accessible aux utilisateurs sourds ou malentendants.

Annonçant la nouvelle fonctionnalité sur Twitter , la société note que les créateurs de contenu n'auront plus besoin d'ajouter manuellement des sous-titres aux vidéos eux-mêmes, les scripts générés automatiquement devant être lancés en 17 langues.

D'autres viendront dans un proche avenir, dit Instagram, mais l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le français, l'italien et l'arabe sont parmi les premiers déploiements.

Naturellement, en plus d'être une fonctionnalité attendue depuis longtemps pour ceux qui ont besoin d'aide lors de la visualisation de vidéos, le nouvel ajout est également pratique pour ceux qui ont simplement besoin de visionner une vidéo sans son. Et, comme toujours, les utilisateurs auront la possibilité d'activer ou de désactiver les sous-titres générés automatiquement via les paramètres avancés de l'application.

Fait intéressant, le chef de l'entreprise, Adam Mosseri, a décrit cette décision comme « longue à venir », bien qu'elle soit en retard par rapport à son concurrent TikTok , qui a lancé des sous-titres générés automatiquement en avril 2021.

Cela survient également alors qu'Instagram met continuellement l'accent sur l'amélioration de Reels , son rival direct TikTok, avec des fonctionnalités telles que Remix (similaire à TikTok Duets ) et Reels Visual Replies, tous deux arrivés l'année dernière.

Cette dernière décision intervient également un jour après la fin de la prise en charge de l'application autonome IGTV, Instagram soulignant qu'elle continuera à simplifier la vidéo dans l'application principale - une décision naturelle, étant donné que Reels est le plus grand contributeur de la société à la croissance de l'engagement.

Dans l'ensemble, les sous-titres générés automatiquement sont un ajout petit mais significatif, car c'est celui qui continue de brouiller les lignes entre TikTok et Reels et d'en faire des plates-formes en constante amélioration.

Cependant, comme nous l'avons vu au début des allers-retours entre Snapchat et Instagram Stories , un gagnant émergera presque certainement au cours des deux prochaines années dans le domaine de la vidéo courte.

Écrit par Conor Allison.