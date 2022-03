Les 10 monuments américains les plus populaires selon les utilisateurs d'Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà écrit sur lefait qu'aucune idée n'est originale et que nous sommes tous des imitateurs d'Instagram, eh bien, cela s'applique également aux points de repère, semble-t-il.

La société de photographie et de design Printique a analysé les hashtags Instagram et réduit les données pour montrer les 10 monuments les plus connus et les mieux photographiés aux États-Unis.

Y a-t-il des surprises ? Nous avons la liste pour que vous puissiez avoir un aperçu.

Sans surprise, en tête de notre liste des attractions américaines les plus instagrammées se trouve #timessquare .

L'endroit n'est pas seulement considéré comme l'intersection commerciale la plus fréquentée d'Amérique, mais aussi comme l'une des zones les plus visitées.

Il est célèbre non seulement pour être le plus hashtaggé, mais aussi pour être visité par environ 50 millions de personnes par an. Avec ces chiffres à l'esprit, nous sommes surpris qu'il ne voit pas plus d'action sur Instagram.

Il n'y a aucun doute à ce sujet, le Grand Canyon n'est pas seulement l'un des monuments les plus connus des États-Unis, mais c'est aussi un endroit d'une vraie beauté naturelle.

À 277 miles de long et une moyenne de 10 miles de large, c'est une énorme merveille du monde et un véritable attrait pour la foule Instagram.

Selon les données, le hashtag du Grand Canyon a accumulé plus de 358 000 images par an. Impressionnant.

Franchement, nous sommes surpris de voir le pont de Brooklyn apparaître au-dessus du Golden Gate Bridge sur cette liste, mais nous imaginons que le nombre de visiteurs à New York chaque année en explique une partie.

On dit que la ville de New York accueille environ 66 millions de touristes par an. Bien qu'évidemment, cela ait été abandonné récemment, mais le pont de Brooklyn a quand même un certain attrait.

Avec une vue magnifique sur la baie de San Francisco, le Golden Gate Bridge est un endroit attrayant pour une photo. Le pont emblématique est immédiatement reconnaissable et même un photographe amateur peut facilement obtenir une photo brillante de la région.

Le hashtag de celui-ci a accumulé 273 396 publications par an. Nous imaginons que ce n'est qu'une goutte dans l'océan Pacifique par rapport au nombre réel de photos prises de la région.

L'Empire State Building est peut-être l'un des gratte-ciel les plus connus des États-Unis, voire du monde.

À 102 étages, c'était le plus haut bâtiment du monde de 1931 à 1970. Ce n'est qu'alors qu'il a été dépassé par le World Trade Center. Une chose est sûre, c'est populaire. Dites donc les 265 920 hashtags de celui-ci postés sur Instagram.

Lady Liberty occupe une place particulière dans le cœur des Américains à travers le pays car elle représente la liberté. Après tout, elle a été offerte aux États-Unis en tant que mémorial de l'indépendance de la nation.

À 305 pieds de haut, la Statue de la Liberté est difficile à manquer et une icône qui a été bien photographiée au fil des décennies. Encore plus avec l'essor d'Instagram.

Des objets fabriqués par l'homme à d'autres merveilles de la nature. Il y a beaucoup de régions aux États-Unis qui attirent les touristes et les locaux.

Yosemite est un immense parc national qui mesure 1 200 miles carrés et abrite des vallées, des prairies, des zones sauvages et plus encore. Il est surtout connu pour ses cascades et celles-ci représentent sans aucun doute la plupart des 125 699 photos publiées sur Instagram tout au long de l'année.

Le parc national de Yellowstone est encore plus impressionnant, s'étendant sur 3 468,4 miles carrés avec de magnifiques lacs, canyons, rivières et chaînes de montagnes.

C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un véritable lieu de beauté. Bien connu pour ses nombreuses caractéristiques géothermiques, y compris le geyser Old Faithful.

Yellowstone offre naturellement des spots facilement instragrammables et il n'est pas étonnant qu'il soit populaire.

Situé à Seattle, dans l'État de Washington, le Space Needle est un point de repère impressionnant et une prouesse d'ingénierie. Ce n'est pas seulement intrigant pour les yeux, mais aussi construit pour durer.

La Space Needle peut résister à des vents allant jusqu'à 200 mph ainsi qu'à des tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 9,0. La plate-forme d'observation de l'aiguille est un tirage au sort, mais la tour elle-même est également très photographique.

Franchement, nous sommes choqués de voir le panneau Hollywood si bas sur cette liste de monuments Instagrammés. C'est peut-être un peu trop cliché pour la plateforme ?

Écrit par Adrian Willings.