Comment aimer Instagram Stories et comment voir qui a aimé la vôtre

(Pocket-lint) - Instagram , propriété de Meta, introduit une nouvelle façon d'interagir avec les histoires Instagram : vous pouvez désormais envoyer une réponse "J'aime".

Auparavant, vous ne pouviez répondre à une histoire qu'en envoyant au créateur un message direct ou une réaction emoji - et ces deux réponses encombraient la boîte de réception des messages du créateur. Pas maintenant.

Avec l'ajout de likes, Instagram offre non seulement aux utilisateurs plus de moyens d'interagir avec les histoires, mais il espère rendre les boîtes de réception des créateurs plus faciles à gérer. En effet, au lieu de parcourir leur boîte de réception pour voir quels téléspectateurs ont "aimé" une histoire, les créateurs peuvent simplement accéder à la feuille de visualisation d'une histoire pour voir les données. Voici ce que vous devez savoir d'autre sur les likes sur les histoires - y compris leur fonctionnement.

J'aime l'histoire privée



À partir d'aujourd'hui, vous pouvez désormais envoyer un peu d'amour en aimant les histoires des gens sans envoyer de DM.



Les likes sur les stories sont privés et ne comptent pas. Au lieu de cela, ils apparaissent sous forme de cœurs à côté des poignées des personnes dans votre feuille de vue Histoires. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw – Adam Mosseri (@mosseri) 14 février 2022

Une fois que vous avez accès à la fonctionnalité, suivez ces étapes pour "aimer" une histoire sur Instagram :

Ouvrez la dernière version de l'application Instagram. Voir l'histoire de quelqu'un. Vous verrez les histoires des personnes que vous suivez dans une barre en haut de votre flux.

Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau à voir, leur photo de profil aura un anneau coloré.

Pour voir l'histoire de quelqu'un, appuyez simplement sur sa photo de profil. Vous devriez voir un cœur entre le champ "Envoyer un message" et l'icône d'avion sur une histoire. Appuyez sur le cœur pour "aimer" l'histoire que vous regardez.

Si quelqu'un "aime" votre histoire Instagram, elle apparaîtra dans la feuille de visualisation, à laquelle vous pouvez accéder en visualisant à nouveau votre propre histoire.

Ouvrez la dernière version de l'application Instagram. Appuyez sur l'icône de votre histoire dans le coin supérieur gauche. Dans le coin, vous verrez l'icône du profil d'un autre utilisateur. Cela indique que quelqu'un a vu votre histoire. Appuyez sur l'icône pour voir qui a vu votre histoire.

Si vous ne voyez pas l'icône en bas à gauche, cela signifie que personne n'a vu votre story.

Pour revérifier, balayez vers le haut depuis le bas. Vous verrez les noms des téléspectateurs répertoriés. Si un spectateur a "aimé" votre histoire, vous verrez un cœur à côté de son nom.

Si vous « aimez » une histoire : seule la personne qui a reçu le « j'aime » la verra dans sa feuille de lecture. Ce n'est pas public pour quelqu'un d'autre.

Si vous avez reçu un "J'aime" : les personnes qui consultent publiquement vos histoires ne verront pas le nombre de "J'aime". Vous seul pouvez voir les likes dans votre feuille de visionneuse.

Écrit par Maggie Tillman.