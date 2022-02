Les gens transforment l'art classique en mèmes : ce sont les plus drôles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les mèmes sont géniaux, n'est-ce pas ? Mais combien de fois avez-vous déjà vu une peinture ou une œuvre d'art classique transformée en mème ? Pas beaucoup nous parions. Nous avons découvert une tendance où les gens transforment des œuvres d'art originales d'années passées en mèmes modernes amusants.

Pour votre amusement personnel, nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns des plus divertissants pour vous. Si vous voulez en voir plus, nous vous recommandons de consulter la page Instagram Classical Cringe et Classical Damn .

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Ici Classical Damn a ajouté un peu d'humour à l'image avec l'idée que la femme coupe son Kimono pour ne pas déranger le chat.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Nous ne savons pas dans quoi cette dame était impliquée, mais ici, elle a été photographiée (dans une robe plutôt chic) se promenant sur un vélo en train de couper des têtes.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Ne contestez pas les connaissances d'une personne sage. Sauf si vous voulez qu'ils sortent leur plume.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Nous aimons celui-ci. Les gens Instagram leur nourriture tout le temps et d'autres diront que c'est une horrible tendance moderne. Mais les gens le font depuis des années.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Jésus a accompli de nombreux miracles, mais peut-être que son plus grand et le moins connu est simplement d'avoir une douzaine d'amis proches dans la trentaine. Combien de personnes peuvent dire qu'elles ont ça ?

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Les chats sont des créatures exigeantes. Ici, le mème amusant imagine que ces minous ont perdu leur propriétaire mais ont toujours un petit creux et utilisent une planche ouija pour les contacter pour demander de la nourriture.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

L'humour de celui-ci est perfectionné par le regard triste et le regard oblique de la dame. Elle ne passe pas un bon moment, peut-être parce qu'elle s'attendait à un peu plus qu'une simple lecture de poésie.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Il s'agit du retable de Saint Columba également connu sous le nom d'Adoration des Rois qui remonte à environ 1455. Il représente la naissance du Christ et le voit avec Marie et d'autres. En arrière-plan, une icône du Christ en croix. Une alerte spoiler pour l'avenir.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Si vous pouviez demander à Dieu pourquoi nous existons et pourquoi il nous a donné la vie, que dirait-il ?

Ce mème imagine une réflexion moderne sur une action ancienne.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Avez-vous aussi acheté des choses au hasard pendant le verrouillage de la pandémie ? Ce type a certainement. Il a même réussi à s'acheter un petit dragon pour se promener.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Dans ce tableau, on dirait que cette femme encerclée essaie de vendre des vêtements à l'effigie du Christ sur le devant. Il regarde en arrière tout en portant la croix sur son dos, clairement pas trop content à ce sujet.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Que faisaient les gens pour montrer leurs incroyables créations avant Internet ? Peindre une image ou défiler dans la ville en montrant leur création ?

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Pays de Galles ou Baleines ? Ce ne sont pas des choses sur lesquelles vous devriez être confus lorsque vous parlez à des femmes.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Un mème classique appliqué à une peinture tout aussi classique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer ?

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

Celui-ci semble être la couverture d'un roman d'amour classique, plutôt qu'une peinture ou une œuvre d'art appropriée, mais c'est toujours un mème brillant.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Quelqu'un doit être en charge de la commande de nourriture et naturellement, ce devrait être la personne la moins ivre. Mais quand il y en aura assez, ce sera un carnage.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Si vous avez déjà été dans la friendzone, vous savez à quel point c'est difficile. Mais cela doit être pire. Nous avons tous les deux gloussé et ressenti une pointe de pitié pour ce type.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Nous avons tous un ami comme celui-ci, qui vous fait vous sentir vieux et pas assez en contact avec les mèmes actuels. Pensant qu'ils sont au-dessus de nous, assis sur leur propre trône.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Parfois, lorsque vous vous sentez déprimé, un simple mème peut suffire à vous faire sentir mieux dans votre peau. Nous n'avions jamais pensé au Chaperon Rouge comme ça auparavant.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Damn (@classicaldamn)

Avez-vous déjà fait quelque chose d'important et réalisé que vous avez oublié quelque chose d'autre qui est tout aussi important ? La maison ne peut pas brûler pendant que vous êtes en guerre, ce serait embarrassant.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

Accordez trop d'attention aux anciennes peintures et œuvres d'art chrétiennes et vous commencerez à remarquer ce genre de choses. Pourquoi Jésus porte-t-il une croix ? N'est-ce pas un mouvement étrange pour lui?

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

Ces peintures des épouses d'Henri VIII ont clairement été mises à jour pour les montrer avec des sourires radieux car il n'y a aucun moyen qu'elles soient aussi heureuses de leur vie avec le roi.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

La conversation sur les oiseaux et les abeilles est assez difficile dans le meilleur des cas, mais imaginez essayer de l'avoir sur l'immaculée conception.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Classical Cringe (@classicalcringe)

Si vous avez déjà eu un chat domestique qui n'est pas autorisé à sortir, mais qui insiste pour essayer, alors vous savez de quoi il s'agit. Ici, l'hilarité prend une allure rétro grâce à cette statue ancienne.

Écrit par Adrian Willings.