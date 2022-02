Ce compte Instagram fascinant partage des choses dont vous ignoriez l'existence

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est difficile de suivre tout ce qui se passe dans le monde, mais ce compte Instagram aide à diffuser les connaissances.

Yup That Exists partage des images et des informations sur des choses, des personnes et des lieux étranges et merveilleux du monde entier. Nous avons rassemblé certains de nos favoris ci-dessous, mais nous vous recommandons vivement de consulter les comptes Instagram et TikTok pour en savoir plus.

Il y a des goûts de trafic en Inde qui sont vraiment formidables. Plutôt que d'avoir simplement les lumières sur un poteau, le poteau entier s'allume pour que les gens puissent facilement voir quand les lumières ont changé. Aucun klaxon nécessaire.

Si vous aimez quelque chose mais que vous ne pouvez pas vous le permettre, vous devrez vous adapter pour surmonter. Dans ce cas, un menuisier talentueux a utilisé ses compétences pour fabriquer une réplique en bois, mais fonctionnelle, d'une Rolls Royce qui coûterait autrement 28 millions de dollars.

Une idée intéressante pour la sécurité routière (et animale). La peinture réfléchissante devrait empêcher qu'il y ait autant d'accidents impliquant des cerfs à l'avenir. Les résultats sont assez terrifiants aussi.

Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de Tamagotchi et que vous êtes un fan de Star Wars, alors vous apprécierez celui-ci.

Il est livré avec les couleurs de R2-D2 et a l'air incroyable.

Ce groupe d'architectes a créé des maisons plutôt soignées à partir de conteneurs d'expédition. Un bon moyen de les réutiliser ?

"Le designer londonien James Whitaker a créé l'une des maisons les plus cool de Joshua Tree, en Californie. La maison est fabriquée à partir de véritables conteneurs d'expédition et comprend tous vos équipements standard, y compris un salon, des suites, une cuisine et des salles de bains. ."

La Chine a apparemment une vision intéressante de l'alimentation et de la combustion des calories. Dans certains restaurants McDonald's, des vélos d'exercice sont intégrés aux tables pour que vous puissiez manger et brûler des calories en même temps.

Une entreprise travaille sur une boîte noire pour notre planète natale, conçue pour enregistrer des données sur notre monde et l'état de l'environnement afin qu'elles puissent être vues par les générations futures. L'idée étant qu'ils peuvent voir ce qui n'allait pas et éviter de refaire les mêmes erreurs.

La société aérospatiale Jetson travaille à la création de véhicules aériens électriques personnels. Ainsi, vous pourrez bientôt prendre votre envol. Comme le note Yup That Exists, il ressemble au speeder bike de Star Wars.

Pour les propriétaires d'animaux les plus affectueux, il existe une entreprise qui a conçu un cyclomoteur avec une cage dans laquelle vous pouvez faire entrer votre ami à quatre pattes préféré. Idéal s'ils aiment partir à l'aventure avec vous.

En Allemagne, une ville prend soin de ses sans-abri avec des modules de sommeil dédiés. Ces modules sont conçus pour fournir chaleur et abri à ceux qui en ont besoin. Ils ont également une communication intégrée afin que les travailleurs sociaux puissent être contactés si nécessaire.

Vous souvenez-vous avoir joué avec ce téléphone Fisher-Price quand vous étiez enfant ? Ou peut-être en avez-vous acheté un pour vos propres enfants à un moment donné. Récemment, la société a développé une version adaptée à un adulte qui permet les appels Bluetooth vers le téléphone à partir d'un smartphone à proximité.

Le photographe Will Ferguson a utilisé des drones éclairés pour peindre dans le ciel pour des photographies très impressionnantes. Ici, il les a utilisés pour créer des halos dans le ciel. Si vous ne saviez pas ce qui se passait, vous pourriez confondre ces images avec des ovnis.

Maintenant, vous pouvez montrer votre âge avec ces baskets qui sont décorées avec une marque de style VHS et sont également livrées avec une boîte VHS. Heureusement, vous n'avez pas besoin de les rembobiner avant de les porter.

Nous approuvons toute idée technologique qui facilite la vie des gens. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'aider ceux qui sont moins capables physiquement. Ces chaussures sont équipées de capteurs pour aider les malvoyants à détecter les obstacles pendant qu'ils marchent.

Une entreprise vend de l'air en conserve provenant de divers endroits du monde. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez désormais respirer l'air frais de la ville directement à partir d'un pot de peinture.

Si vous n'aimez pas l'idée de porter un casque parce que cela pourrait abîmer vos cheveux, ne vous inquiétez plus.

Nous ne savons pas ce que nous pensons de celui-ci, mais nous pouvons comprendre que les parents l'apprécient. Des médecins brésiliens utilisent des techniques d'impression 3D pour produire des représentations tridimensionnelles du bébé.

Avez-vous déjà souhaité que votre téléphone soit un peu plus intelligent ou au moins un peu plus convivial ? Ces étudiants l'ont apparemment fait parce qu'ils ont fabriqué un téléphone qui vous lèche le visage. Nous vous suggérons de regarder la vidéo sur ce post si vous voulez être terrifié.

Ici, la célèbre peinture de la Grande Vague a été recréée à l'aide de 50 000 briques Lego. Une patience minutieuse et 400 heures de travail ont été consacrées à cela et le résultat est assez fantastique.

Cette image a été prise par un sténopé fabriqué à l'aide d'une canette de bière. Il a été créé puis oublié pendant huit ans. Il montre le lever et le coucher du soleil et montre ainsi 2 954 traînées dans le ciel.

Au Japon, ils traitent les retards comme une affaire sérieuse et si vous êtes un passager, vous avez le droit d'attendre plus du service. Ces certificats de retard vous aideront si vous avez des ennuis pour être en retard au travail ou à l'école.

