Cet artiste recrée des logos modernes avec un style médiéval et c'est génial

(Pocket-lint) - Ilya Denisov, alias Ilya Stallone, est un graphiste passionné par les logos et le branding. Ils ont créé de merveilleuses œuvres en réinventant des logos modernes avec un style médiéval.

Beaucoup de vos marques préférées ont été repensées avec des vibrations de l'âge moyen et un style artistique merveilleux comme vous n'en avez pas vu à l'ère moderne.

Nous avons sélectionné une sélection de nos favoris, mais nous vous recommandons également de consulter leurs comptes Instagram et Twitter pour en savoir plus.

Ilya Stallone a passé du temps à imaginer à quoi pourraient ressembler les logos de marques mondialement connues s'ils étaient créés au Moyen Âge.

Dans celui-ci, nous voyons le logo Windows recréé avec une ambiance ancienne. Windows (et son logo) ont beaucoup changé depuis sa première sortie publique en 1985. Imaginez ce qui aurait pu se passer si cela avait existé il y a des siècles.

Audi a commencé sa vie en 1899, il a donc certainement une longue histoire de fabrication de véhicules à moteur.

Et si l'entreprise était beaucoup plus ancienne ? Peut-être avec son logo gravé sur le cheval et la charrette. C'est peut-être à ça que ça aurait pu ressembler ?

Burger King est en fait relativement jeune dans le grand schéma des choses.

Mais s'il avait existé dans les temps anciens, peut-être avec un nom comme celui-là, il aurait peut-être eu le sceau royal ou au moins beaucoup plus l'accent sur l'image de marque royale.

Tout le monde peut apprécier des chaussures confortables et nous sommes sûrs que les gens du Moyen Âge ont eu du mal quand ils cherchaient des chaussures.

Ici, le logo Puma réinventé a l'air un peu choqué et mal nourri et nous l'adorons. Il semble que Puma l'ait fait aussi, car la société a publié sa propre réponse amusante à ce logo.

Dans ce logo réinventé, il semble que YouTube a commencé sa vie comme une compagnie théâtrale ou un spectacle de marionnettes.

Vous pourriez être cynique et suggérer que le spectateur est la marionnette, même aujourd'hui, mais c'est toujours une grande partie de l'art.

Les artistes peignent des autoportraits depuis très, très longtemps, il n'est donc pas difficile d'imaginer qu'Instagram existe avant la technologie moderne. Mais les images auraient été sur toile plutôt que sur un écran de téléphone.

Où va-t-on pour ton café ? Le logo Starbucks est maintenant vu dans toute sa splendeur grotesque grâce à cette réimagerie médiévale. La sirène n'a pas l'air très heureuse de faire partie de l'image de marque de l'entreprise.

L'édition médiévale du logo Firefox prend les choses au pied de la lettre, avec un renard en feu. Ce renard n'a naturellement pas l'air heureux non plus.

Écrit par Adrian Willings.