(Pocket-lint) - Instagram permettra bientôt aux utilisateurs de s'abonner à leurs créateurs préférés afin d'accéder à des contenus exclusifs. Le réseau social teste cette expérience auprès d'un petit nombre de créateurs et d'influenceurs - 10, pour être exact, dont le basketteur Sedona Prince et l'olympien Jordan Chiles.

Dans un article de blog, Instagram a annoncé qu'il lançait un test d'abonnement le 19 janvier 2022, avec d'autres créateurs ajoutés dans les semaines à venir. Les créateurs peuvent sélectionner le prix de leurs niveaux d'abonnement, allant de 0,99 $ à 99,99 $ par mois. Essentiellement, les utilisateurs paieront ces frais mensuels pour accéder à du contenu tel que des vies et des histoires réservées aux abonnés. Ils recevront également un badge violet à côté de leur nom d'utilisateur qui indique leur statut aux créateurs. Instagram a déclaré à TechCrunch qu'il ne prendrait pas de réduction des revenus d'abonnement des créateurs avant "au moins 2023".

Abonnements



Les abonnements permettent aux créateurs de monétiser et de se rapprocher de leurs abonnés grâce à des expériences exclusives :

- Vies d'abonnés

- Histoires d'abonnés

- Badges d'abonné



Nous espérons ajouter d'autres créateurs à ce test dans les mois à venir. Plus à venir. pic.twitter.com/SbFhN2QWMX – Adam Mosseri (@mosseri) 19 janvier 2022

Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a décrit les abonnements Instagram comme "l'un des meilleurs moyens" pour les influenceurs de générer des revenus. Pendant ce temps, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, propriétaire d'Instagram, a écrit dans un article sur Facebook qu'il était "ravi de continuer à créer des outils permettant aux créateurs de gagner leur vie en faisant un travail créatif et de mettre bientôt ces outils entre les mains d'un plus grand nombre de créateurs".

Gardez à l'esprit que Facebook a également sa propre version d'abonnements pour les créateurs. Mais Facebook n'était pas le premier à proposer un tel programme d'abonnement. Twitter a récemment lancé Super Follows , par exemple, et il existe également des plateformes telles que Patreon et même OnlyFans , qui permettent toutes aux créateurs de facturer leurs abonnés en échange de contenu exclusif.

