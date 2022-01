Cet artiste incroyable utilise de minuscules figurines pour créer des mini mondes brillants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Péter Csákvári, alias Tiny Wasteland , est un artiste brillant qui transforme de petites parties de son monde avec des personnages miniatures qui semblent vivre leur vie dans des mondes minuscules.

Ces photographies simples mais brillantes donnent une nouvelle perspective et évoquent apparemment un monde fictif merveilleux. Avec chaque image, vous pouvez imaginer ces petites personnes vaquant à leurs occupations tandis que nos affaires géantes ne sont qu'une partie de leur environnement.

Nous avons rassemblé certains de nos favoris pour que vous puissiez en profiter, mais assurez-vous de consulter Tiny Wasteland sur Facebook et Instagram pour en savoir plus.

Péter Csákvári dit que la création de ces mondes miniatures est née lorsqu'il a commencé à faire de la photographie culinaire avec un objectif macro, puis qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire plus.

Au fur et à mesure que la passion progressait, il a acheté une imprimante 3D pour fabriquer ses propres figurines minuscules à placer dans ces mondes imaginaires.

La passion de Péter Csákvári est devenue son gagne-pain. Il expose dans le monde entier tout en utilisant ses talents pour la publicité également.

Nous aimons le détail de cette image et les horreurs simples de celle-ci.

Dans un cendrier, plusieurs personnes minuscules en tenue de protection contre les matières dangereuses inspectent apparemment les suites d'un incendie causé par des cigarettes.

Au milieu, un petit corps brûlé attire leur attention et cet art raconte une histoire plus grande et plus poignante sur les dangers du tabagisme.

Ces petits ouvriers tirent clairement le meilleur parti de ce qui est à portée de main. Là où nous, les humains géants, désapprouvons maintenant les pailles en plastique en raison de leur impact sur l'environnement, ces hommes les utilisent pour les travaux de tuyauterie.

Pourquoi pas?

Le volleyball de plage n'a rien sur le volleyball éponge. Imaginez juste jouer sur une éponge comme celle-ci. Pas de sable dans les endroits où il ne devrait pas et vous avez essentiellement une surface rebondissante sur laquelle sauter haut.

C'est amusant d'imaginer ces petits jardiniers travaillant dur sur leurs verts. Au niveau micro, ils gèrent la croissance, mais ils seront également menacés par les insectes, des escargots aux limaces.

Il semble que ces petites personnes soient brillamment ingénieuses. Ici, ils ont converti un petit wagon de train en aquarium. Naturellement, cette image indique également la possibilité pour les petites personnes d'avoir elles aussi leur propre système ferroviaire.

Il semble que beaucoup d'efforts soient investis dans quelque chose de simple comme faire de la nourriture. À tel point que même un chariot élévateur doit être acheté pour aider.

Imaginez que vous ouvrez une boîte de conserve et que vous vous attendiez à trouver du thon pour découvrir que deux personnes assises sur un banc de parc vous regardent.

Même ces personnes minuscules sont narcissiques, semble-t-il. Celui-ci a été filmé en train de prendre un selfie avec désinvolture devant un oiseau mort.

L'image raconte également une histoire des dommages que la race humaine cause au monde et aux animaux qui l'habitent.

Comme alternative à un vétérinaire pour les insectes, il existe un monde de réparateurs d'insectes qui travaillent pour aider de minuscules créatures blessées.

Quelqu'un a glissé et est tombé dans le beurre et la police est arrivée pour le secourir. Les choses ne vont pas bien et il va certainement y avoir un gâchis.

Dans une boîte, il y avait un couple paisible sous un arbre, mais l'ouverture de celle-ci a apparemment déclenché le kraken.

Cet homme dans son petit bateau ne semble cependant pas en phase.

Être une petite personne semble généralement très amusant, mais il y a des dangers cachés qui se cachent dans des endroits inoffensifs. Quelque part aussi simple qu'un tas de farine peut cacher des créatures en colère.

Nous aimons l'imagination de Péter Csákvári et les curiosités créatives qu'il jette dans son environnement et ses photos.

Ici, nous voyons de minuscules ouvriers s'atteler à leur travail de fabrication de raisins secs. Ou sont-ils en train de regonfler des raisins ébouriffés ?

On aime regarder ces images et imaginer une toute petite armée d'œuvres s'envoler ainsi. Retirer le maïs doux pour le mettre en conserve ou le préparer pour être transformé en pop-corn.

Certains de ces petits mondes racontent également une histoire importante pour la vie réelle. Comme l'importance de porter une ceinture de sécurité au cas où vous percutez une fraise géante.

Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les pépites de chocolat dans les cookies ? Ne vous demandez plus.

Honnêtement, nous n'avons plus envie d'un cookie.

Écrit par Adrian Willings.