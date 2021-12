Comment créer votre lecture Instagram 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram propose un certain nombre de fonctionnalités, de son offre dhistoires de 24 heures à son outil de limite quotidienne. La plate-forme sociale appartenant à Facebook propose également une fonctionnalité Take a Break , encourageant les utilisateurs à prendre un peu de temps lorsquils défilent depuis un certain temps.

Parallèlement à ces fonctionnalités, et bien dautres, il existe quelque chose appelé Playback. Fonctionnant en tant que fonctionnalité limitée du 9 décembre 2021 jusquà la fin de lannée, la fonctionnalité de lecture permet aux utilisateurs de se remémorer leurs moments forts de 2021 en consultant leurs histoires Instagram et en partageant leurs favoris.

Vous pouvez sélectionner jusquà dix Stories à partager avec vos abonnés à partir de vos archives Instagram Stories. Voici comment créer votre lecture Instagram Stories 2021.

La fonction de lecture Instagram 2021 est disponible à partir du 9 décembre et sera disponible pendant quelques semaines, jusquà la fin de lannée, lidée étant que vous réfléchissiez à lannée, tout ce que 2021 vous a apporté.

Vous verrez un message apparaître sur votre flux Instagram lorsque vous ouvrez lapplication, vous invitant à visualiser votre lecture 2021. Appuyez sur le bouton « Afficher la lecture » et vous verrez les dix faits saillants des histoires organisés par Instagram, que vous pouvez ensuite partager avec votre histoire Instagram. Avant de le partager, vous pouvez choisir dajouter ou de supprimer des histoires, ce qui vous permet de supprimer ou dajouter des souvenirs particuliers qui étaient importants pour vous.

Lorsque vous partagez la lecture, un autocollant 2021 apparaîtra dessus. Si vous affichez la lecture 2021 de quelquun dautre mais que vous avez sélectionné « Pas maintenant » lorsque vous êtes invité à voir la vôtre, ou que loption nest pas apparue, vous pouvez appuyer sur lautocollant 2021 sur lhistoire de lecture de quelquun dautre pour créer la vôtre.

Bon souvenir.