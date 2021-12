Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram prévoit de ramener son flux chronologique lannée prochaine, selon un responsable de lentreprise, qui sest entretenu mercredi avec des législateurs américains lors dune audience au Sénat sur Instagram et la sécurité des adolescents.

"Nous travaillons actuellement sur une version dun flux chronologique que nous espérons lancer lannée prochaine", a déclaré Adam Mosseri, responsable dInstagram. Il a confirmé que la société travaillait sur la fonctionnalité "depuis des mois". Instagram a ensuite précisé dans un tweet que il ne sagit pas de faire passer tout le monde à un flux chronologique - quelque chose quil a cessé dutiliser il y a environ cinq ans. Au lieu de cela, il sagit de "créer de nouvelles options" et de "fournir aux gens plus de choix".

Nous voulons être clairs sur le fait que nous créons de nouvelles options - en offrant aux gens plus de choix afin quils puissent décider ce qui leur convient le mieux - sans ramener tout le monde à un flux chronologique. Vous pouvez vous attendre à plus à ce sujet au début de lannée prochaine! – Communications Instagram (@InstagramComms) 8 décembre 2021

Il sagit dun énorme renversement pour Instagram et Mosseri, qui ont affirmé lété dernier dans unarticle de blog quun flux chronologique rendait « impossible pour la plupart des gens de tout voir, sans parler de tous les articles qui les intéressent ». Mosseri a même déclaré que lutilisation par Instagram du flux chronologique a fait que de nombreux utilisateurs ont manqué les publications des comptes quils suivaient. "En 2016, les gens manquaient 70 % de tous leurs messages dans le fil", a déclaré Mosseri.

Instagram na pas encore partagé de détails supplémentaires sur le fonctionnement de sa nouvelle version dun flux chronologique, ou sur la manière dont cela pourrait empêcher les utilisateurs de manquer les publications quils pourraient réellement vouloir voir. Mais Mosseri a déclaré que la société "vise le premier trimestre de lannée prochaine" pour un lancement.

Pendant ce temps, Instagram est sur la sellette et répond actuellement aux questions du Congrès sur la façon dont ses algorithmes classent et suggèrent du contenu, en particulier pour les adolescents et les jeunes utilisateurs. Les législateurs ont également envisagé des moyens de réglementer potentiellement les algorithmes « malveillants ».