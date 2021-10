Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de recevoir une notification lors dune panne de serveur.

Suite à une paire de pannes récentes et de grande envergure pour les utilisateurs du réseau Facebook dInstagram, WhatsApp, Messenger et, bien sûr, Facebook lui-même, plus de clarté pourrait bientôt être disponible.

Dans un nouvel article de blog , lapplication suggère que la fonctionnalité aiderait à atténuer la confusion des utilisateurs lorsquils recherchent des réponses. Léquipe dInstagram, dit-il, veut que les utilisateurs sachent quand des problèmes techniques surviennent.

Tous les problèmes de serveur ne verront pas les utilisateurs recevoir une notification détat - ce qui est bien, car sinon nous pourrions tout aussi bien être ajoutés au canal Slack du développeur Instagram - mais il semble que des pannes plus importantes déclencheront une fenêtre contextuelle.

Meilleures applications iPhone 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 12 Octobre 2021

"Ce test se déroulera aux États-Unis et se poursuivra pendant les prochains mois. Comme pour toute expérience, cest peut-être quelque chose que nous déployons plus largement, mais nous voulons commencer petit et apprendre. Et si cela a du sens, nous va sétendre à plus de gens », dit Instagram.

Bien que le changement proposé profite à lutilisateur et élimine toute confusion potentielle concernant le statut dInstagram, il ne sagit toujours que dun petit déploiement potentiel.

Étant donné que le passe-temps préféré de tout le monde à lère numérique est dinformer les abonnés de la panne dune autre plate-forme et que léventualité dune panne obligerait les utilisateurs à utiliser dautres plates-formes de toute façon, cette notification, nous limaginons, ne serait probablement vraiment utile quà ceux qui se limitent à Instagram - ou quand une panne est spécifique à une région.

Nous soupçonnons quInstagram travaille beaucoup plus dur pour essayer de sassurer que ces pannes ne se produisent pas en premier lieu.