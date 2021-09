Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG dInstagram, Adam Mosseri, a récemment déclaré à un fan demandant une version iPad native de lapplication que cétait une bonne idée. Cependant, il a également révélé quil est également peu probable que cela se produise de si tôt.

Il est prévu dajouter la possibilité de publier via le site Web Instagram - certains ayant même un accès dessai à la fonctionnalité maintenant - mais il a toujours été déconcertant quune application iPad native ne soit pas disponible.

Il est possible dinstaller lapplication iPhone sur un appareil iPadOS et de publier à partir de là, mais ce nest pas idéal. Il est dimensionné pour un écran diPhone, vous devez donc le développer (à laide des icônes fléchées en bas à droite de lécran) et il a lair maladroit.

Cest pourquoi la question et la réponse de Mosseri : "Ce serait bien de le faire."

Malheureusement, il semble que la marque appartenant à Facebook ait dautres priorités : "Mais il y a beaucoup à faire et peu de monde, donc elle na pas réussi", a-t-il ajouté à sa publication Instagram Stories lors dune séance de questions-réponses.

Ce qui adoucit quelque peu la pilule, cest que l iOS 15, qui sortira bientôt, ajoutera la possibilité dexécuter des applications iPhone en mode paysage. Cela signifie que vous pouvez lexécuter sans avoir à agrandir lécran et aux côtés dautres applications tout en multitâche.