Comment utiliser la fonction Instagram Limits pour arrêter les commentaires racistes, homophobes et sexistes

(Pocket-lint) - Instagram a introduit des fonctionnalités pour aider à protéger les créateurs contre les abus inutiles en ligne. Ces fonctionnalités incluent « Limites » et « Mots cachés » et sont conçues pour aider à éliminer les problèmes que les utilisateurs dInstagram pourraient avoir avec des personnes qui envoient des DM désagréables ou qui laissent des commentaires abusifs.

Cette décision a été annoncée dans un article de blog par la société et est le résultat dun barrage dabus racistes dirigés contre les footballeurs britanniques. Maintenant, avec ces améliorations, il devrait être plus facile pour les utilisateurs déviter de voir ce genre de négativité.

Nous sommes ici pour expliquer le fonctionnement des fonctionnalités.

Instagram Limits est conçu pour protéger les utilisateurs contre les messages abusifs qui leur sont envoyés directement. Instagram a expliqué la logique de la création de cette fonctionnalité :

"Nos recherches montrent quune grande partie de la négativité envers les personnalités publiques vient de personnes qui ne les suivent pas réellement, ou qui ne les ont que récemment suivies, et qui saccumulent simplement sur le moment..."

So Limits est conçu pour masquer automatiquement les commentaires et les demandes de messages directs des autres utilisateurs qui ne vous suivent pas ou qui viennent tout juste de commencer à le faire.

Pour activer les limites, accédez simplement à vos paramètres de confidentialité :

Cliquez sur votre profil Cliquez sur le menu burger en haut à droite Cliquez sur paramètres Cliquez sur Confidentialité Cliquez ensuite sur Limites

De là, vous pouvez cliquer pour sélectionner qui vous souhaitez limiter. Vous pouvez choisir de limiter les comptes qui ne vous suivent pas ou uniquement les personnes qui ne vous suivent que récemment. Vous pouvez également sélectionner la durée de la limite si le problème nest susceptible dêtre que de courte durée.

Instagram prend la position que les DM sont privés et ne recherche donc pas activement les discours de haine ou les abus dans les messages directs. Cependant, lentreprise sait que les gens souffrent toujours dabus dans ces messages.

La fonction Mots cachés vous permet de lutter manuellement contre ce problème en créant une liste de mots, de phrases et démojis offensants. Cette liste est ensuite appliquée aux demandes DM pour vous empêcher de recevoir les messages en premier lieu.

Instagram dit quil a déjà travaillé avec des organismes de lutte contre la discrimination et lintimidation pour créer une liste prédéfinie de termes offensants qui filtreront les demandes de DM, mais vous pouvez également choisir de créer votre propre liste.

Pour ce faire, vous devrez visiter vos paramètres pour lactiver.

Cliquez sur votre profil Cliquez sur le menu burger en haut à droite Cliquez sur paramètres Cliquez sur Confidentialité Cliquez ensuite sur Mots cachés

À partir de cette section des paramètres, vous avez la possibilité de masquer les commentaires abusifs, les demandes de messages, etc. À mi-chemin de cette liste, vous verrez également la possibilité de créer une liste de mots personnalisée. Entrez les choses que vous trouvez offensantes là-dedans et vous naurez plus à vous en soucier.

Ces messages filtrés sont automatiquement filtrés dans un dossier de demandes caché séparé afin que vous puissiez vérifier manuellement et choisir daccepter les messages, de les supprimer ou de signaler lexpéditeur.

Instagram dit quil sefforce de lutter contre les messages abusifs avant même quils ne soient envoyés. Lentreprise affiche un avertissement lorsquelle pense quun utilisateur essaie denvoyer un message direct offensant ou de publier un commentaire abusif.

Ce message avertit lexpéditeur que son message peut aller à lencontre des directives de la communauté et avertit que le message peut être supprimé. On espère que cela découragera les mauvais comportements et réduira également le besoin doutils.

