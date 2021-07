Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram étend ses technologies de traduction aux histoires, cinq ans après le lancement de la fonctionnalité pour les publications et les légendes.

Fondamentalement, lapplication de médias sociaux offre la possibilité de traduire automatiquement le texte dans les articles dhistoire. Lorsquil détecte une langue étrangère dans un message, il affiche une option « Voir la traduction » dans le coin supérieur de lécran. Tout ce que vous avez à faire est dappuyer dessus pour voir immédiatement une traduction en bas de votre écran.

Selon Instagram, sa fonction de traduction de la langue des histoires sera disponible dans le monde entier au lancement et prend actuellement en charge plus de 90 langues, dont larabe, lhindi, le japonais et le portugais. (Instagram a déclaré que la prise en charge de certaines langues peut varier en fonction du système dexploitation que vous utilisez.)

Lidée derrière cette fonctionnalité est de faciliter le partage dhistoires avec un public international. Gardez à lesprit quen 2016, Instagram a commencé à proposer des traductions automatiques pour les commentaires, les légendes et les biographies des utilisateurs. Bien quil ait lancé des histoires moins dun mois plus tard, il ne leur a pas apporté de traduction.

Il convient de noter que la technologie de traduction automatique dInstagram ne fonctionne que sur le texte des stories. Les traductions audio ne sont pas disponibles "pour le moment". Nous pensons que cette fonctionnalité pourrait être en préparation, étant donné quInstagram a déployé le sous-titrage automatique pour les histoires en anglais en mai. Espérons simplement que cela ne prendra pas des années pour faire ses débuts.

Pour en savoir plus sur les histoires Instagram, consultez nos guides pratiques :

