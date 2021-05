Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram a mis à jour avec une nouvelle option dautocollant pour Stories: Légendes. Lautocollant de légendes peut transcrire automatiquement la parole dans vos vidéos Instagram . Voici ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris comment cela fonctionne.

Les sous-titres sont disponibles dans IGTV et dans lapplication Threads, et maintenant, Instagram les ajoute à Stories et Reels pour les rendre plus inclusifs. Il existe deux façons de sous-titrer vos histoires. Le moyen le plus simple consiste à utiliser le nouvel autocollant de légendes.

Lorsque vous partagez une photo ou une vidéo avec votre histoire à partir de lapplication mobile Instagram, vous pouvez ajouter des autocollants en appuyant sur l icône Autocollant. au sommet. À partir de là, vous pouvez ajouter le nouvel autocollant de sous-titres pour transcrire automatiquement laudio de votre vidéo. Vous pouvez ensuite appuyer sur la transcription pour modifier la couleur (en appuyant sur le sélecteur de couleur en haut) ou la police (en appuyant sur les options en bas). Vous pouvez également appuyer sur la transcription pour corriger les problèmes dorthographe et de ponctuation.

En savoir plus sur les autocollants de l assistance Instagram ici .

Vous pouvez également activer les sous-titres vidéo automatiques pour vos histoires via une bascule de paramètres dans lapplication mobile Instagram. Pour activer les sous-titres vidéo automatiques pour votre histoire, appuyez sur l icône ... en bas à droite, appuyez sur Paramètres de l histoire, faites défiler jusquà Accessibilité et activez les sous-titres générés automatiquement .

En savoir plus sur les sous-titres vidéo de l assistance Instagram ici.

Selon The Verge , le nouvel autocollant de légendes dInstagram nest disponible quau lancement dans les «pays anglophones et anglophones». Il sera éventuellement déployé dans dautres langues et pays.

Instagram commencera également à tester les sous-titres automatisés dans Reels bientôt.

Écrit par Maggie Tillman.