(Pocket-lint) - Instagram appartenant à Facebook introduit une fonctionnalité Remix pour Reels . Il copie une fonctionnalité TikTok incroyablement populaire: les duos.

Les duos permettent essentiellement aux utilisateurs de TikTik de créer de nouvelles vidéos qui présentent une autre vidéo existante sur la plate-forme, les deux vidéos apparaissant côte à côte à lécran. Cela signifie que les utilisateurs peuvent répondre efficacement à dautres vidéos avec leurs propres vidéos - qui peuvent ensuite être partagées publiquement.

Jai compris? Maintenant, voici où cela peut devenir déroutant.

Instagram propose un clone TikTok intégré appelé Reels. Il permet aux utilisateurs dInstagram de créer des clips vidéo de 15 secondes avec de la musique, puis ces clips peuvent être partagés avec leurs histoires, leur flux et longlet Reels de leur profil. Instagram Reels copie déjà TikTok de plusieurs manières, mais maintenant, il dispose dune fonctionnalité de type Duets sous la forme de Remix. Voici comment remixer une bobine.

Les utilisateurs dInstagram peuvent désormais «remixer» une bobine. Cela signifie que les utilisateurs peuvent télécharger une vidéo à côté de la vidéo dun autre utilisateur - montrant efficacement les deux vidéos côte à côte. Pour remixer une bobine, appuyez sur le menu à trois points sur une bobine et sélectionnez «Remixer cette bobine». Vous pouvez ensuite enregistrer votre bobine ou télécharger un clip préenregistré. Vous pouvez également contrôler le volume de laudio dorigine et de laudio enregistré. et ajoutez une voix off.

Appuyez sur le menu à trois points sur iPhone ou Android en bas de la bobine. Appuyez sur Remixer cette bobine Enregistrez votre bobine. La bobine originale apparaîtra sur la gauche pendant que vous enregistrez. Lorsque vous partagez un remix, il affichera: Votre nom dutilisateur Instagram et Remix avec [nom dutilisateur du créateur dorigine].

Nimporte qui peut appuyer sur un nom dutilisateur pour regarder la bande originale ou créer son propre remix.

Vous pouvez remixer votre propre bobine, mais vous ne pouvez pas remixer une bobine qui est déjà un remix ou des bobines sur lesquelles le créateur nautorise pas les remix. Les remixes seront activés automatiquement sur les nouvelles bobines, mais si vous avez une ancienne bobine que vous voulez que les gens remixent, vous pouvez lactiver en appuyant sur ce menu à trois points sur la vidéo et en sélectionnant «Activer le remixage». Pour désactiver le remix sur tout bobines, plongez dans les paramètres de profil.

En savoir plus sur son utilisation pic.twitter.com/IQaRtH4pUN - Instagram (@instagram) 31 mars 2021

Consultez le centre dassistance dInstagram pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.