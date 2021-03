Facebook travaille peut-être sur Instagram pour les enfants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout récemment, Facebook a annoncé quil prenait des mesures pour rendre Instagram plus sûr pour les jeunes . Cela comprend un nouveau guide des parents aux États-Unis contenant des informations destinées aux parents sur les outils de sécurité et les paramètres de confidentialité. En plus de restreindre les messages directs pour empêcher tout contact indésirable dadultes inconnus .

Maintenant, lentreprise peut également travailler sur une application pour les moins de 13 ans. Selon un article interne obtenu par BuzzFeed, les dirigeants dInstagram envisagent une version dInstagram spécialement conçue pour les jeunes enfants.

Selon Buzzfeed, Vishal Shah, vice-président du produit dInstagram a écrit un article qui disait ce qui suit:

«Je suis ravi dannoncer quà lavenir, nous avons identifié le travail de jeunesse comme une priorité pour Instagram et lavons ajouté à notre liste de priorités H1», a écrit Vishal Shah, vice-président des produits dInstagram, sur un babillard des employés jeudi. «Nous allons construire un nouveau pilier jeunesse au sein du groupe de produits communautaires pour nous concentrer sur deux choses: (a) accélérer notre travail dintégrité et de confidentialité pour assurer lexpérience la plus sûre possible pour les adolescents et (b) créer une version dInstagram qui permet aux personnes sous lâge de 13 ans pour utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois. "

Comme vous le savez peut-être déjà, la politique de confidentialité actuelle dInstagram interdit lutilisation pour les enfants de moins de 13 ans. Facebook est conscient que cela nempêche pas les enfants de jouer au système et de sinscrire de toute façon. La solution est donc de créer une version de lapplication spécifiquement pour les enfants et doffrir la transparence et le contrôle parental.

Cela doit clairement être fait avec soin et Facebook en est conscient. Il y a quelques années à peine, le NSPCC a publié un rapport montrant une augmentation de 200% du nombre dinstances enregistrées dans lutilisation dInstagram pour cibler et abuser des enfants au Royaume-Uni uniquement. La sécurité de nos enfants en ligne est donc toujours une préoccupation croissante.

Écrit par Adrian Willings.