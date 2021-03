Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram, propriété de Facebook, met à jour ses politiques pour limiter la façon dont les adolescents et les adultes peuvent interagir sur sa plate-forme, dans le but de la rendre plus sûre pour les jeunes utilisateurs. Pour commencer, lapplication a interdit aux adultes de communiquer directement avec les adolescents qui ne les suivent pas.

Instagram a également annoncé quil introduisait des «messages de sécurité» qui apparaîtront aux adolescents lorsquils enverront des messages à des adultes qui «ont manifesté un comportement potentiellement suspect». Ces messages donneront aux adolescents la possibilité de signaler ou de bloquer les adultes qui leur envoient des messages. Ils les avertiront également les adolescents doivent «faire attention à partager des photos, des vidéos ou des informations avec une personne que vous ne connaissez pas».

On ne sait pas comment le système de modération dInstagram détectera les comportements suspects des utilisateurs adultes, mais Instagram a défini un exemple dun tel comportement comme un utilisateur adulte envoyant «une grande quantité de demandes damis ou de messages à des personnes de moins de 18 ans». Instagram développe également une nouvelle «technologie dintelligence artificielle et dapprentissage automatique» pour détecter lâge dune personne lorsquelle crée un compte.

Instagram exige que les utilisateurs aient au moins 13 ans, mais il est facile de se déplacer.

À lavenir, les nouveaux utilisateurs adolescents seront encouragés à rendre leur profil privé. Ceux qui décident malgré tout de créer des comptes publics se verront rappeler les "avantages dun compte privé" et seront invités à vérifier leurs paramètres.

Écrit par Maggie Tillman.