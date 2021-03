Instagram travaille également sur des salles audio de style Clubhouse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lengouement pour les salles audio de style Clubhouse ne semble aller nulle part, avec Instagram la dernière application de médias sociaux majeure à apparemment commencer à préparer une fonctionnalité concurrente.

Le fait de pouvoir diffuser votre voix à vos abonnés et à vos amis, sans avoir à vous soucier de la diffusion en direct de la vidéo, a attiré lattention de la foule, et de nouvelles images suggèrent quInstagram sera en lice pour être une destination.

Le chercheur dapplications Alessandro Paluzzi a publié des images de nouveaux ajouts à lapplication Instagram montrant comment les utilisateurs peuvent sélectionner une icône de microphone pour commencer une diffusion, comme ils le feraient pour Instagram Live.

#Instagram travaille sur les salles audio pic.twitter.com/5TI6YzLi9A - Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 6 mars 2021

Ce ne serait pas lajout le plus compliqué, imaginez-vous, et ces images suggèrent quInstagram est à un stade assez avancé de leur développement, donc Clubhouse pourrait bien avoir lui-même un nouveau concurrent le plus tôt possible.

Dans une actualité un peu moins bourdonnante, mais tout aussi encourageante pour certains utilisateurs, Instagram travaille également sur le cryptage de bout en bout pour sa fonctionnalité de chat, selon la même source, Paluzzi.

Ce serait une amélioration bienvenue, en particulier compte tenu de lintrication évidente et croissante dInstagram avec le système Facebook plus large, et de la suspicion de certaines personnes quant à lutilisation des données de ce réseau.

Écrit par Max Freeman-Mills.