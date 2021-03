Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Aimeriez-vous davantage Instagram sil ne montrait pas à tout le monde à quel point votre dernier message a été peu apprécié? Eh bien, les utilisateurs ont soudainement commencé à remarquer mardi que les publications de leur flux navaient pas la même valeur.

Et cétait apparemment une erreur.

Bien quInstagram ait annoncé en 2019 quil prévoyait de tester un changement de conception qui nafficherait plus le nombre total de «jaime» sur les publications des utilisateurs, la nouvelle fonctionnalité, si cest comme ça que vous lappeliez, na jamais été complètement déployée. Cest jusquau 3 mars 2021 - lorsque de nombreux utilisateurs dInstagram aux États-Unis ont commencé à voir une notification dans lapplication disant quils ne verraient plus les comptes similaires sur les publications.

Instagram a révélé plus tard, cependant, que le message était un bogue, expliquant dans un tweet quil ajoutait "involontairement" plus de personnes au test. Donc, si vous avez reçu la notification et que vous avez repéré le changement, cela devrait bientôt revenir à la normale.

Nous avons testé une nouvelle expérience pour masquer les likes sur les publications du fil. Nous avons involontairement ajouté plus de personnes au test aujourdhui, ce qui était un bogue - nous corrigeons ce problème et restaurons le nombre de personnes à ces personnes dès que possible. - Communications Instagram (@InstagramComms) 3 mars 2021

Gardez à lesprit que lorsque Instagram, propriété de Facebook, a révélé pour la première fois lors de sa conférence F8 2019 quil commençait ce test, ce qui supprime le nombre total de likes sur les photos et les vues vidéo dans le fil dactualité, les pages de lien permanent et les profils dInstagram, la société la déclaré le faisait parce quil voulait que les utilisateurs «se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de likes quils obtiennent».

Facebook a également longuement discuté de la manière dont léquipe dInstagram veut mieux lutter contre le harcèlement. Il était sous-entendu que le test contribuerait, espérons-le, à rendre Instagram moins toxique pour de nombreux utilisateurs qui ont été victimes dintimidation sur la plate-forme. Étant donné que le test a été largement déployé par accident en 2021, on ne peut sempêcher de se demander sil sera bientôt activé pour tout le monde.

Donc, Instagram ... ne voulait pas cacher les likes pour tout le monde https://t.co/Z9Yy9R6XBM - Instagram (@instagram) 3 mars 2021

Nous avons bien sûr contacté la société pour un commentaire, et nous vous en informerons dès que nous en saurons plus.

