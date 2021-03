Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram lance une nouvelle fonctionnalité, appelée Live Rooms, qui est conçue pour inciter davantage de personnes à vivre en même temps. Voici comment ça fonctionne.

Les salles en direct sont une nouvelle fonctionnalité dInstagram qui vous permet, ainsi quà trois autres personnes, de discuter en vidéo lors dune diffusion en direct, par rapport à la limite précédente de deux. Instagram a indiqué quil espérait que les gens utiliseraient Live Rooms pour démarrer un «talk-show ou un podcast» ou organiser une «jam session». Quoi quil en soit, aller en direct avec plus de personnes pourrait attirer un public plus large, car les abonnés de toutes les personnes participantes verront la salle en direct et pourront en être informés.

Gardez à lesprit quInstagram lance Live Rooms à un moment où Clubhouse - un service de salle de discussion audio uniquement sur invitation - est devenu un succès du jour au lendemain et est la dernière application sociale incontournable. Il permet à plus de 10 personnes de parler à la fois, bien que les chambres Clubhouse puissent atteindre jusquà 8 000 personnes avant quelles ne soient pleines. Les Live Rooms dInstagram nautorisent que quatre personnes au total à parler à la fois, mais nous pourrions voir la fonctionnalité sétendre pour permettre à plus de 10 personnes.

Notez que, contrairement au Clubhouse, Instagram Live exige que les gens soient devant la caméra.

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Instagram. Faites glisser votre doigt vers la gauche et choisissez loption Caméra en direct. Ajoutez un titre et appuyez sur licône Pièces pour ajouter vos invités. Vous verrez des personnes qui ont demandé à vivre avec vous. Vous pouvez également rechercher un invité à ajouter.

En tant que diffuseur, vous pouvez ajouter jusquà trois invités à la fois ou un par un. Lorsque vous démarrez une salle en direct, vous restez en haut de lécran.

Remarque: les personnes bloquées par lun des participants actifs dans la salle en direct ne pourront pas rejoindre la salle en direct. En outre, Instagram a déclaré que les fonctionnalités actuellement disponibles pour les hôtes Live, comme la possibilité de signaler et de bloquer les commentaires, seront également disponibles pour les hôtes de Live Rooms.

Les Live Rooms sont disponibles dans le monde entier pour tous à partir du 1er mars 2020.

Consultez larticle de blog dInstagram ou la page dassistance pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.