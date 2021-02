Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de récupérer les publications récemment supprimées.

La fonctionnalité, appeléeSupprimé récemment , vous permet de consulter les publications que vous avez supprimées - y compris des photos, des vidéos, des bobines, des vidéos IGTV et des histoires - et de les restaurer. Instagram a déclaré avoir développé la fonctionnalité pour aider les utilisateurs victimes de pirates: "Nous savons que les pirates suppriment parfois du contenu lorsquils ont accès à un compte, et jusquà présent, les gens navaient aucun moyen de récupérer facilement leurs photos et vidéos".

À partir du 2 février 2021, Instagram a déclaré que les éléments supprimés resteraient dans un dossier «Récemment supprimés» pendant 30 jours. Après cela, ils seront automatiquement supprimés. La seule exception concerne les histoires supprimées, qui resteront dans le dossier récemment supprimées pendant 24 heures avant quelles ne disparaissent également pour de bon.

Ouvrez la dernière version dInstagram et accédez à Paramètres> Compte> Supprimé récemment. Instagram demandera par e-mail ou par SMS de vérifier que vous êtes le propriétaire du compte lors de la suppression ou de la restauration permanente du contenu de Récemment supprimé.

Appuyez sur votre photo de profil en bas à droite pour accéder à votre profil. Appuyez sur l icône de menu en haut à droite, puis appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Compte , puis sur Supprimé récemment. En haut, appuyez sur le type de contenu que vous souhaitez restaurer ou supprimer définitivement. Appuyez sur la photo, la vidéo ou lhistoire que vous souhaitez restaurer ou supprimer définitivement. Appuyez sur l icône à trois points en haut à droite. Appuyez sur Restaurer dans le profil ou Restaurer pour restaurer le contenu ou le supprimer.

Vous pouvez récupérer le contenu suivant de votre compte Instagram si vous lavez supprimé au cours des 30 derniers jours:

Photos et vidéos de votre profil

Photos et vidéos de votre histoire Instagram *

Histoires Instagram à partir des faits saillants et de vos archives dhistoire

Bobines

Messages directs

Remarque: les histoires supprimées resteront dans le dossier récemment supprimées pendant 24 heures maximum. Tout le reste sera automatiquement supprimé 30 jours plus tard.

Consultez le centre daide dInstagram pour plus dinstructions étape par étape.

