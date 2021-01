Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le directeur dInstagram, Adam Mosseri, a suggéré quil nétait pas satisfait de la plate-forme Reels de la société, admettant que son rival TikTok surpasse actuellement le format vidéo.

Parlant sur le podcast The Verges Decoder , Mosseri a déclaré: "Je ne suis pas encore satisfait. Nous grandissons à la fois en termes de partage et de consommation de personnes, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Et nous devons être honnêtes que TikTok est en avance. "

Le responsable dInstagram a ensuite fait léloge des outils créatifs de TikTok, tels que les effets et les filtres, laissant entendre quInstagram devra éventuellement produire quelque chose de similaire et donner plus de jeux aux créatifs.

"Je pense que nous devons nous améliorer dans la création doutils plus puissants et créatifs qui ne sont pas nécessairement un mème ou une sorte de moment dans un package, mais qui donnent aux gens qui sont plus créatifs que nous et qui créent du contenu pour vivre la capacité de gagner. quelque chose qui va éclater », dit-il.

Cependant, il ne sagit pas seulement daméliorer les petites choses pour essayer de réduire la popularité de TikTok et dattirer plus dutilisateurs sur Instagram pour du contenu de forme courte. Mosseri a également suggéré que lapplication pourrait chercher à combiner certains des formats quelle a lancés au cours des dernières années, car «la plupart des gens» ne connaissent pas nécessairement la différence entre les vidéos publiées sur le flux dInstagram, IGTV (la page daccueil de lapplication pour les vidéos plus longues , lancé en 2018) et Reels.

"Cest probablement une distinction trop nuancée pour résonner avec qui que ce soit, alors nous cherchons comment nous pouvons - pas seulement avec IGTV, mais sur tout Instagram - simplifier et consolider les idées, car lannée dernière, nous avons placé beaucoup de nouveaux paris". il a dit. "Je pense que cette année, nous devons revenir à notre concentration sur la simplicité et lartisanat."

Cest un indice intéressant sur ce sur quoi Instagram pourrait se concentrer au cours de lannée à venir, et, étant donné le montant quil essaie maintenant de faire en même temps, une sorte de consolidation ne ferait certainement pas de mal. Reste à savoir si quelques ajustements à sa gamme de plates-formes suffiront à laider à laligner sur TikTok.

Écrit par Conor Allison.