Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram a une drôle de façon de célébrer son dixième anniversaire, mais les utilisateurs approuveront néanmoins probablement quelques nouveaux ajouts à sa liste de fonctionnalités. Les principaux changements sont de nouveaux outils pour prévenir le harcèlement et lintimidation dans les messages et les commentaires, et des moyens plus faciles daccéder à vos archives de clips et de photos de lhistoire.

Lapplication a testé des avis qui indiquent efficacement à quelquun de se retenir lorsquil pense quil est sur le point de publier des commentaires ou denvoyer des messages abusifs. Plutôt que de leur demander denvisager dêtre un peu plus gentil, les avis leur font également savoir que leurs messages sont susceptibles dêtre bloqués pour dautres utilisateurs en raison de leur contenu.

Il réitère également que des violations répétées des règles de conduite de lapplication pourraient signifier que leur compte sera désactivé. Dun autre côté, si vous recevez des commentaires abusifs, Instagram teste apparemment une fonctionnalité qui bloquera les commentaires sils sont étrangement similaires à dautres que vous avez déjà signalés.

Ce sont des changements bienvenus, sinon sismiques, pour un réseau social sur lequel les utilisateurs y consacrent beaucoup de temps et defforts émotionnels. Plus accrocheur, peut-être, est lajout de deux nouvelles façons daccéder à vos archives de clips et de photos de vos histoires Instagram.

Une vue de calendrier et un écran de carte ont été ajoutés pour vous permettre de parcourir plus facilement lhistorique de vos clips par date et par emplacement, et ils sont tous deux assez esthétiques pour évaluer à quel point vous avez interagi avec la plate-forme sur le ans et au fur et à mesure de vos déplacements.

La vue de la carte, pour vous rassurer, est une interface privée qui vous permet daccéder à vos archives - ce nest pas comme lancienne carte photo dInstagram qui traçait vos publications de fil par emplacement pour que tout le monde puisse les voir, avant dêtre finalement interrompue.

Écrit par Max Freeman-Mills.