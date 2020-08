Instagram déploie des codes QR dans le monde entier, voici comment accéder aux vôtres et en scanner dautres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après un premier essai au Japon, Instagram déploie maintenant sa fonction de code QR dans le monde entier, remplaçant le Nametag de style Snapchat.

Les utilisateurs avec lapplication mise à jour peuvent générer un code QR que les autres utilisateurs dInstagram peuvent scanner et les amener immédiatement à ce profil spécifique. Cest un moyen rapide et facile de suivre et de partager des détails.

Si, par exemple, vous avez une petite entreprise avec un compte Instagram , vous pouvez générer votre code, limprimer et permettre aux clients de vous suivre facilement.

Le processus de génération de votre code est vraiment simple et ne nécessite que quelques étapes. Pour accéder à votre code QR, suivez le processus ci-dessous:

Lancez Instagram et accédez à votre profil Appuyez sur licône des paramètres du menu à trois lignes Appuyez sur Code QR

Bien que les écrans soient disposés différemment pour les utilisateurs iOS et Android, le processus est exactement le même. Si QR Code napparaît pas dans ce menu, vous navez pas encore la mise à jour.

Une fois que vous êtes sur votre écran QR Code, vous pouvez demander à vos amis / contacts de le scanner en suivant le même processus et en appuyant sur licône `` Scan QR Code en bas de lécran QR Code.

Bien que vous ne disposiez peut-être pas encore de lapplication mise à jour, elle est en cours de déploiement, il ne vous faudra donc pas longtemps avant dy accéder.

Écrit par Cam Bunton.