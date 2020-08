Instagram lance Reels, son grand concurrent TikTok

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram a seulement reconnu quil travaillait sur une grande nouvelle fonctionnalité pour son application assez récemment, mais maintenant les choses se sont accélérées et Reels est lancé aujourdhui aux États-Unis et au Royaume-Uni - en fait, dans plus de 50 pays au total.

La nouvelle section de lapplication comprend de courts clips de 15 secondes que les utilisateurs peuvent facilement éditer et télécharger, et est clairement positionnée pour essayer de rivaliser avec lemprise de TikTok sur le marché de la vidéo courte.

La dernière version de lapplication Instagram a les nouvelles fonctionnalités activées et ajoute un onglet à la section Explorer vous permettant de parcourir les Reels dautres personnes. Vous pouvez également partager vos propres Reels dans cet onglet Explorer plutôt quavec vos amis, ce qui suggère quInstagram espère quun écosystème plus large se développera.

Vous pouvez limiter le nombre de personnes qui voient vos Reels à vos abonnés ou amis proches, et les mettre sur votre histoire pour une exposition chronométrée, ou même les envoyer en tant que DM pour les garder totalement privées.

Instagram a lancé un tas de fonctionnalités qui ont fait le succès de TikTok, y compris laccès à une bibliothèque musicale pour égayer des clips, des effets AR et des outils de montage vidéo pour des coupes rapides.

Il sera certainement intéressant de voir comment Reels fait - son intégration dans lapplication Instagram signifie quelle aura immédiatement une grande base dutilisateurs, mais si la concurrence quelle donne aux vidéos plus longues sur IGTV est un point dinterrogation sur la décision.

Écrit par Max Freeman-Mills.