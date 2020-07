Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Instagram appartenant à Facebook veut lancer une fonctionnalité, appelée Reels, qui apportera un format vidéo musical à la mode et court à lapplication mobile Instagram. En dautres termes, il prépare un clone TikTok , et il pourrait bientôt être lancé aux États-Unis.

Avec Instagram Reels, une nouvelle fonctionnalité à venir sur Instagram, vous pouvez enregistrer et éditer des clips vidéo de 15 secondes. Vous pouvez ensuite ajouter de la musique à votre création vidéo ou même utiliser laudio de la vidéo dune autre personne. TikTok offre ces deux capacités et a aidé à populariser leur utilisation dans le contenu musical abrégé.

Instagram, comme Facebook, nest pas étranger à la copie dapplications et de fonctionnalités populaires dautres personnes. Sa fonctionnalité Histoires, par exemple, est un clone de Snapchat. Il semble que Instagram Reels vivra réellement dans Instagram Stories et éventuellement longlet Explore, et les créateurs pourront ajouter leurs Reels à leur profil. Pocket-lint na pas encore eu loccasion de tester la fonctionnalité, mais lorsque nous le ferons, nous vous fournirons une ventilation complète de son fonctionnement.

NBC News a déclaré quInstagram ajoutera également un nouvel onglet Reels, de sorte que vous pourrez faire défiler sans réfléchir et sans cesse un flux dentre eux, comme TikTok.

TikTok a connu un succès explosif lannée dernière, avec un milliard dutilisateurs actifs chaque mois à lheure actuelle. Facebook veut clairement capturer une partie de cette audience. Il a déjà essayé avec une application appelée Lasso, qui a échoué. Peut-être quune fonctionnalité via Instagram pourrait faire mieux. De plus, la Maison Blanche fait monter la pression politique contre TikTok aux États-Unis, le chef de cabinet Mark Meadows révélant son intention de prendre des mesures contre TikTok dans les "semaines".

Le secrétaire dÉtat Mike Pompeo a également fait allusion récemment à une éventuelle interdiction de TikTok.

Instagram a déclaré à TechCrunch que la fonctionnalité sera lancée aux États-Unis au "début" daoût 2020. Elle est déjà disponible dans quelques pays, dont lInde et le Brésil.

NBC News a déclaré que Instagram Reels sétendra à plus de 50 autres pays du monde cet été.