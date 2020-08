Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram, propriété de Facebook, vient de lancer sa nouvelle fonctionnalité, appelée Reels, qui apporte un format vidéo musical court et tendance à lapplication mobile Instagram. En dautres termes, il sagit dun clone de TikTok .

Avec Instagram Reels, vous pouvez enregistrer et éditer des clips vidéo de 15 secondes. Vous pouvez ensuite ajouter de la musique à votre création vidéo ou même utiliser laudio de la vidéo dune autre personne. TikTok offre ces deux capacités et a contribué à populariser leur utilisation dans le contenu musical de forme courte.

Instagram, comme Facebook, nest pas étranger à la copie dapplications et de fonctionnalités populaires dautres. Sa fonction Stories, par exemple, est un clone de Snapchat.

Cependant, Reels nest pas une nouvelle application - cest un ajout à lapplication principale dInstagram, ce qui signifie que vous navez rien à télécharger pour lutiliser, à part la dernière version dInstagram.

Une fois que vous êtes sur cette dernière version, vous verrez Reels intégrés dans toute lapplication, y compris une nouvelle section sur longlet Explorer pour vous permettre de parcourir les vidéos dautres personnes, et dans lapplication Appareil photo pour vous permettre de créer facilement les vôtres .

Vous pouvez partager vos Reels comme nimporte quelle autre vidéo ou photo Instagram, ce qui signifie que cela peut aller sur votre histoire avec différents niveaux de confidentialité, dans les DM ou sur votre flux - selon votre préférence.

Reels est maintenant en direct sur Instagram, après quelques semaines de rumeurs, et peut être trouvé à quelques endroits de votre application, y compris sur linterface Appareil photo, où vous pouvez enregistrer vos propres clips, et sur longlet Explorer, où vous pouvez facilement parcourir les soumissions dautres personnes.

Reels a initialement été déployé dans plus de 50 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, et cette liste devrait sétendre avec le temps.

TikTok a connu un succès fulgurant lannée dernière, avec actuellement un milliard dutilisateurs actifs chaque mois. Facebook veut clairement capturer une partie de ce public. Il a déjà essayé avec une application appelée Lasso, qui a échoué. Peut-être quune fonctionnalité via Instagram pourrait faire mieux - cest lidée derrière Reels, une nouvelle partie dInstagram.

Compte tenu de la pression politique croissante sur TikTok et des rumeurs de rachat pour le rendre acceptable aux États-Unis au moins, le moment semble assez fort pour Instagram.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Max Freeman-Mills.